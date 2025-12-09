© Plovdiv24.bg Опасна сграда на бул. "Христо Ботев", която застрашаваше здравето и дори живота на пловдивчани, е почистена от самораслата растителност след публикация в Plovdiv24.bg.



Зданието е бивша работилница и е зачислено на секция "Сигнализация и телекомуникация" към НКЖИ, но дълго време не се използва. Необитаемата постройка беше в потресаващо състояние - разцепена лицева фасада, падащи отломки от покрива, враснали огромни дървета в каменната ограда. Днес ситуацията е коренно различна.



Екипи на ОП "Градини и паркове" са премахнали врасналите дървета и разчистили терена с подходяща техника. Финансирането е осигурено от НКЖИ, обясни регионалният директор на железопътната компания инж. Гошо Къчков.



Гражданите вече няма да се страхуват, че върху главите на пешеходците може да паднат отломки от сградата.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.