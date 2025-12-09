ЗАРЕЖДАНЕ...
|След публикация в Plovdiv24.bg: Почистиха опасна сграда
Зданието е бивша работилница и е зачислено на секция "Сигнализация и телекомуникация" към НКЖИ, но дълго време не се използва. Необитаемата постройка беше в потресаващо състояние - разцепена лицева фасада, падащи отломки от покрива, враснали огромни дървета в каменната ограда. Днес ситуацията е коренно различна.
Екипи на ОП "Градини и паркове" са премахнали врасналите дървета и разчистили терена с подходяща техника. Финансирането е осигурено от НКЖИ, обясни регионалният директор на железопътната компания инж. Гошо Къчков.
Гражданите вече няма да се страхуват, че върху главите на пешеходците може да паднат отломки от сградата.
