© Plovdiv24.bg виж галерията Опасно дърво в центъра на Пловдив беше премахнато след намеса на Plovdiv24.bg. Жители на улица "Крали Марко" многократно сигнализирали институциите за проблемното дърво, но тъй като никой не реагирал се принудили да потърсят медията ни.



Ситуацията ескалирала в края на септември, когато огромен сух клон се откършил при силното атмосферно смущение и се сринал върху автомобил. Десетина дни по-късно се отчупи втори изсъхнал клон и уцелил друга кола.



За случая веднага сигнализихме кмета на район "Централен" Георги Стаменов и по негово разпореждане експерти от дирекция "Екология" в районната администрация извършили проверка. Фитосанитарната оценка е показала, че растението пред църквата на Ордена на капуцините е изсъхнало на 100 процента. Съседният явор бил в добро физиологично състояние, но трябва да се оформи короната. Служители от ОП "Градини и паркове" изпълниха заповедта на кмета Стаменов десетина дни след издаването й.



Жители на ул. "Крали Марко" и богомолците, които посещават храма, отново ни потърсиха, но този път, за да благодарят на районния кмет Георги Стаменов и на ОП "Градини и паркове" за експедитивната и координирана работа.