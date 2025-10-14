ЗАРЕЖДАНЕ...
|След 36 месеца Пловдив ще има обновен спортен диспансер
"Спортния диспансер е място с ключова роля за здравето и възстановяването на нашите деца, спортисти и бъдещи шампиони.
Години наред тази база е подценявана и изоставяна. Апаратура на 60–70 години, празни зали, сграда, в която отоплението и охлаждането се пускат "на смени“. Това не е достойно нито за децата ни, нито за хората, които идват тук да се възстановяват.
Имам ясен ангажимент – да променим това. Заедно с МЦРСМ ЕООД, като партньор на Община Пловдив, спечелихме финансиране по програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г.
Проектът предвижда енергийна ефективност – нови дограми, фасади, покриви, отопление и охлаждане на съвсем различно ниво.Озеленяване и изграждане на достъпна среда. Срокът за изпълнение е 36 месеца.
Това е последното звено от спортната инфраструктура, което ще затвори целия цикъл: училище – зали – диспансер. Защото спортът не е само победи и медали – той е дисциплина, здраве и бъдеще.
Нашата отговорност е да дадем на Пловдив място, където шампионите да се възстановяват и развиват при най-добрите условия. И ще го направим.", пише той.
