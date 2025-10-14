ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
След 36 месеца Пловдив ще има обновен спортен диспансер
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:55Коментари (0)428
© Facebook
виж галерията
Спортният диспансер в Пловдив ще бъде обновен, съобщи заместник-кметът по образование и дитигализиция Владимир Темелков.

"Спортния диспансер е място с ключова роля за здравето и възстановяването на нашите деца, спортисти и бъдещи шампиони.

Години наред тази база е подценявана и изоставяна. Апаратура на 60–70 години, празни зали, сграда, в която отоплението и охлаждането се пускат "на смени“. Това не е достойно нито за децата ни, нито за хората, които идват тук да се възстановяват.

Имам ясен ангажимент – да променим това. Заедно с МЦРСМ ЕООД, като партньор на Община Пловдив, спечелихме финансиране по програма "Развитие на регионите“ 2021–2027 г.

Проектът предвижда енергийна ефективност – нови дограми, фасади, покриви, отопление и охлаждане на съвсем различно ниво.Озеленяване и изграждане на достъпна среда. Срокът за изпълнение е 36 месеца.

Това е последното звено от спортната инфраструктура, което ще затвори целия цикъл: училище – зали – диспансер. Защото спортът не е само победи и медали – той е дисциплина, здраве и бъдеще.

Нашата отговорност е да дадем на Пловдив място, където шампионите да се възстановяват и развиват при най-добрите условия. И ще го направим.", пише той.


Още по темата: общо новини по темата: 18
11.10.2023 »
20.09.2023 »
02.08.2023 »
01.08.2023 »
28.07.2023 »
26.07.2023 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Шофьорка от Пловдив: Малоумник, защо го правиш всяка сутрин?
10:18 / 14.10.2025
Виктор Николаев не издържа: Гавра! Шефът на МВР Пловдив да каже!
10:03 / 14.10.2025
УМБАЛ "Свети Георги" получи най-висока оценка за изпълнение на би...
09:31 / 14.10.2025
Част от Пловдив без вода
08:56 / 14.10.2025
Лошо начало на деня, шофьори се чудят как е станало точно на това...
08:36 / 14.10.2025
Майката на битото в Пловдив дете от друг ученик опроверга полиция...
21:24 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Нов закон за пушене на обществени места
БК Академик Пловдив
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: