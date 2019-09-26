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|Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ â "Ñåâåðåí": Íÿìà äà äîïóñíåì ñòðîèòåëñòâî âúðõó çåëåíè ïëîùè
"Ìîÿò åêèï ñå å çàåë è âå÷å ðàáîòè âúðõó ïîäðîáíà ïëàí-ñõåìà çà îáëàãîðîäÿâàíå íà çåëåíèòå ïðîñòðàíñòâà â ãðàäà, âêëþ÷èòåëíî è â "Ñåâåðåí“. Âñåêè êâàðòàë è ìèêðîðàéîí ùå áúäå ïðîâåðåí è àíàëèçèðàí, çà äà å ÿñíî êúäå îò êàêâà íàìåñà èìà íóæäà. Íèå èìàìå îïèò ñ îçåëåíÿâàíåòî â íàøèÿ ìàíäàò è ùå âúçñòàíîâèì òàçè æèçíåíîâàæíà äåéíîñò îòíîâî. Ùå çàëåñèì âñÿêà åäíà ñâîáîäíà ïëîù, êîÿòî ïîçâîëÿâà òîâà.
Ùå íàñî÷èì óñèëèÿ è â îáëàãîðîäÿâàíåòî íà ìåæäóáëîêîâèòå ïðîñòðàíñòâà, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïðåâúðíàò â ñîöèàëèçèðàíè è êîìóíèêàòèâíè òî÷êè ïî ìåñòîæèâååíå. Òàêà äðàñòè÷íî ùå óâåëè÷èì êîëè÷åñòâîòî íà çåëåíèòå çîíè, ùå ïîäîáðèì ìèêðîêëèìàòà íà ðàçëè÷íèòå òåðèòîðèè, îòòàì ùå ïîâëèÿåì è êà÷åñòâîòî íà âúçäóõà, ñ êîåòî Ïëîâäèâ èìà òåæúê ïðîáëåì ñåãà“, ïîñî÷è â ðàçãîâîðèòå ñè ñ õîðàòà Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ.
Êàíäèäàòúò çà êìåò íà ðàéîíà Ñòàíèñëàâ Ñòðàòåâ áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å ñðåä ïðèîðèòåòíèòå ìó çàäà÷è, àêî ïîëó÷è ïîäêðåïàòà íà æèòåëèòå íà ðàéîíà, ùå å îáëàãîðîäÿâàíåòî è âúçðàæäàíåòî íà ïàðê "Ðèáíèöà“. Íàðåä ñ òîâà èìàìå ãîòîâíîñò çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà çàíåìàðåíèòå ñïîðòíè ïëîùàäêè â ðàéîíà, äîáàâè Ñòàíèñëàâ Ñòðàòåâ. Òîé ïîñî÷è è ãîòîâíîñòòà çà èçãðàæäàíå íà íîâà äåòñêà ãðàäèíà â "Ñåâåðåí“.
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Â Ïëîâäèâ ñúçäàäîõà áåçïëàòíî ïðèëîæåíèå â ïîìîù íà áúäåùè ìàéêè
10:01 / 26.09.2019
Øîôüîð íà àâòîáóñ ãàçè çàêîíà â Ïëîâäèâ
09:40 / 26.09.2019
Ãîëÿìà èçíåíàäà çà Ðà÷êîâ â Ïëîâäèâ!
08:56 / 26.09.2019
Ïðåäïðåìèåðíî îòêðèâàò Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà íà Ôèëèïîïîë!
07:00 / 26.09.2019
Ìîæåëî! Äîáàâÿò ñåêöèÿ çà äåñåí çàâîé íà îæèâåíî êðúñòîâèùå â Ïëî...
17:20 / 25.09.2019
Âèæòå êàêâî îáåùàõà êàíäèäàòèòå íà ÃÅÐÁ çà ðàéîííè êìåòîâå
20:01 / 25.09.2019
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
Ôàòàëåí îòêàç äîâåë äî ñìúðòòà íà ïðîôåñîð Âó÷êîâ
09:33 / 24.09.2019
Ìåãç: Ïèøà òîçè ïîñò è ðåâà, ìíîãî áîëè!
14:33 / 24.09.2019
ÌÂÐ Ïëîâäèâ: Ãîëÿì ïîæàð â ëå÷åáåí öåíòúð!
07:45 / 24.09.2019
Ìàðèàíà Ìàðèíîâà ðàçîáëè÷è øàøìà âúâ "Ôåðìàòà"
22:13 / 25.09.2019
Èâàí Òîòåâ: Çàïî÷âàì äà ñå ÿäîñâàì!
20:15 / 24.09.2019
Ìàðãàðèòà Õðàíîâà áåçêðàéíî îáèäåíà, îòêàçàõà é ïîæèçíåíà ïåíñèÿ
15:57 / 24.09.2019
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