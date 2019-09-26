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Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ â "Ñåâåðåí": Íÿìà äà äîïóñíåì ñòðîèòåëñòâî âúðõó çåëåíè ïëîùè
Àâòîð: Âàñèë Äèíåâ 09:21 / 26.09.2019Êîìåíòàðè (7)1097
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âèæ ãàëåðèÿòà
Íÿìà äà äîïóñíåì ïðîìÿíà íà ñòàòóòà è ñòðîèòåëñòâî âúðõó çåëåíèòå ïëîùè. Òîâà çàÿâè Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ â îòãîâîð íà æèòåëè íà "Ñåâåðåí“ ïî âðåìå íà ñðåùèòå ñè â ðàéîíà. Äâàìàòà ñ êàíäèäàòà çà êìåò íà "Ñåâåðåí“ Ñòàíèñëàâ Ñòðàòåâ áÿõà êàòåãîðè÷íè, ÷å ñúùåñòâóâàùèòå ïàðêîâå è çåëåíè ìåæäóáëîêîâè ïðîñòðàíñòâà òðÿáâà äà ñå ïîääúðæàò è íàðåä ñ òîâà äà ñå ñúçäàâàò íîâè. Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ ïðîäúëæè ñðåùèòå ñè ñ õîðàòà è çàÿâè, ÷å äðóãà êàìïàíèÿ, îñâåí ðàçãîâîðè î÷è â î÷è ñ ïëîâäèâ÷àíè, íÿìà äà ïðàâè.

"Ìîÿò åêèï ñå å çàåë è âå÷å ðàáîòè âúðõó ïîäðîáíà ïëàí-ñõåìà çà îáëàãîðîäÿâàíå íà çåëåíèòå ïðîñòðàíñòâà â ãðàäà, âêëþ÷èòåëíî è â "Ñåâåðåí“. Âñåêè êâàðòàë è ìèêðîðàéîí ùå áúäå ïðîâåðåí è àíàëèçèðàí, çà äà å ÿñíî êúäå îò êàêâà íàìåñà èìà íóæäà. Íèå èìàìå îïèò ñ îçåëåíÿâàíåòî â íàøèÿ ìàíäàò è ùå âúçñòàíîâèì òàçè æèçíåíîâàæíà äåéíîñò îòíîâî. Ùå çàëåñèì âñÿêà åäíà ñâîáîäíà ïëîù, êîÿòî ïîçâîëÿâà òîâà.

Ùå íàñî÷èì óñèëèÿ è â îáëàãîðîäÿâàíåòî íà ìåæäóáëîêîâèòå ïðîñòðàíñòâà, êîèòî òðÿáâà äà ñå ïðåâúðíàò â ñîöèàëèçèðàíè è êîìóíèêàòèâíè òî÷êè ïî ìåñòîæèâååíå. Òàêà äðàñòè÷íî ùå óâåëè÷èì êîëè÷åñòâîòî íà çåëåíèòå çîíè, ùå ïîäîáðèì ìèêðîêëèìàòà íà ðàçëè÷íèòå òåðèòîðèè, îòòàì ùå ïîâëèÿåì è êà÷åñòâîòî íà âúçäóõà, ñ êîåòî Ïëîâäèâ èìà òåæúê ïðîáëåì ñåãà“, ïîñî÷è â ðàçãîâîðèòå ñè ñ õîðàòà Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ.

Êàíäèäàòúò çà êìåò íà ðàéîíà Ñòàíèñëàâ Ñòðàòåâ áåøå êàòåãîðè÷åí, ÷å ñðåä ïðèîðèòåòíèòå ìó çàäà÷è, àêî ïîëó÷è ïîäêðåïàòà íà æèòåëèòå íà ðàéîíà, ùå å îáëàãîðîäÿâàíåòî è âúçðàæäàíåòî íà ïàðê "Ðèáíèöà“. Íàðåä ñ òîâà èìàìå ãîòîâíîñò çà âúçñòàíîâÿâàíåòî íà çàíåìàðåíèòå ñïîðòíè ïëîùàäêè â ðàéîíà, äîáàâè Ñòàíèñëàâ Ñòðàòåâ. Òîé ïîñî÷è è ãîòîâíîñòòà çà èçãðàæäàíå íà íîâà äåòñêà ãðàäèíà â "Ñåâåðåí“.


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25.09.2019 Âèæòå êàêâî îáåùàõà êàíäèäàòèòå íà ÃÅÐÁ çà ðàéîííè êìåòîâå
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Ïëîâäèâ÷àíè íå ñà òîëêîâà ïðîñòè è ñ êúñà ïàìåò, ÷å äà íå ñè ñïîìíÿò çà íàé-íåêàäúðíîòî è ñòàíàëî çà ïîñìåøèùå óïðàâëåíèå íà êàðëîâñêîòî ÇÊÏ× Ñëàâ÷î Àòàíàñîâ, ïðîñëàâèë ñå êàòî ïîäëîãà íà ÁÑÏ è ëè÷íî íà äðóãàðÿ Ãåðãîâ. ÍÔÑÁ äà ìó áåðå ãàéëåòî íà òàçè ñåëñêè Àíäðåøêî îò ïàðòèÿ "Êåëåïèð íà âñÿêà öåíà " ñìåíèë êóï ïàðòèè è êîàëèöè ñàìî è ñàìî äà ñå äîêîïà äî äåïóòàòñêèòå êÈôòåòà.
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Åé òîÿ äàëè ñàì ñè âÿðâà?ðŸ˜¯ Íàëè ìó ÿäîõìå ïîïàðàòà...ðŸ˜ˆ
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Ñàìî ãî èçáåðåòå è ùå âèäèòå :) äàëè íÿìà äà ñå ñòðîé
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Plovdiv24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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Â Ïëîâäèâ ñúçäàäîõà áåçïëàòíî ïðèëîæåíèå â ïîìîù íà áúäåùè ìàéêè
10:01 / 26.09.2019
Øîôüîð íà àâòîáóñ ãàçè çàêîíà â Ïëîâäèâ
09:40 / 26.09.2019
Ãîëÿìà èçíåíàäà çà Ðà÷êîâ â Ïëîâäèâ!
08:56 / 26.09.2019
Ïðåäïðåìèåðíî îòêðèâàò Åïèñêîïñêàòà áàçèëèêà íà Ôèëèïîïîë!
07:00 / 26.09.2019
Ìîæåëî! Äîáàâÿò ñåêöèÿ çà äåñåí çàâîé íà îæèâåíî êðúñòîâèùå â Ïëî...
17:20 / 25.09.2019
Âèæòå êàêâî îáåùàõà êàíäèäàòèòå íà ÃÅÐÁ çà ðàéîííè êìåòîâå
20:01 / 25.09.2019

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Âèæ îùå:
Ôàòàëåí îòêàç äîâåë äî ñìúðòòà íà ïðîôåñîð Âó÷êîâ
09:33 / 24.09.2019
Ïîï-ôîëêà ïîòúíà â òðàóð! Àëêîõîë è äðîãà ïîãóáèõà áîãàòèÿ ñïîíñîð íà ïåâèöèòå, èçâåñòåí êàòî Ñâèíàðÿ
18:40 / 24.09.2019
Ìåãç: Ïèøà òîçè ïîñò è ðåâà, ìíîãî áîëè!
14:33 / 24.09.2019
ÌÂÐ Ïëîâäèâ: Ãîëÿì ïîæàð â ëå÷åáåí öåíòúð!
07:45 / 24.09.2019
Ìàðèàíà Ìàðèíîâà ðàçîáëè÷è øàøìà âúâ "Ôåðìàòà"
22:13 / 25.09.2019
Èâàí Òîòåâ: Çàïî÷âàì äà ñå ÿäîñâàì!
20:15 / 24.09.2019
Ìàðãàðèòà Õðàíîâà áåçêðàéíî îáèäåíà, îòêàçàõà é ïîæèçíåíà ïåíñèÿ
15:57 / 24.09.2019
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