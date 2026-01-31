ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандално: Три автомобила в насрещното на възлов булевард в Пловдив
И трите автомобила се движат в крайната лява лента на аварийни, но това не намалява изненадата за останалите участници в движението
Постъпката на объркалите се водачи взриви социалната мрежа, като доста от коментиращите осъдиха постъпката. Сред коментиращите обаче имаше и хора, които обясниха объркването:
"Защото де****те бяха затворили кръстовището, без да има знак долу на колелото на Адата. И стигаш донякъде и не знаеш къде да отидеш. Или влизаш в борсата или караш в насрещното."
Коментари (0)
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
