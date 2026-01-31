© Не един, не два, а цели три автомобила необезпокоявани са преминали през бул. "Северен" само че в платното за насрещно движение, видя Plovdiv24.bg. Нарушението е запечатано на видео и публикувано във фейсбук групата "Забелязано в Пловдив".



И трите автомобила се движат в крайната лява лента на аварийни, но това не намалява изненадата за останалите участници в движението



Постъпката на объркалите се водачи взриви социалната мрежа, като доста от коментиращите осъдиха постъпката. Сред коментиращите обаче имаше и хора, които обясниха объркването:



"Защото де****те бяха затворили кръстовището, без да има знак долу на колелото на Адата. И стигаш донякъде и не знаеш къде да отидеш. Или влизаш в борсата или караш в насрещното."



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.