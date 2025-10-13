ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Симулатор за обучение при животоспасяващи състояния, дигитални отпечатъци с интраорален скенер и анатомични макети на Панаира на иновациите на МУ Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:01Коментари (0)230
©
VR симулатор за обучение на медицински специалисти при животоспасяващи състояния и практически подходи в различни условия, близки до реалната среда при инциденти ще бъде представен на изложението на иновациите, което е част от юбилейната програма по повод 80-годишината на Медицински университет – Пловдив.

Всички факултети и звена на университета ще подредят свои щандове във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология, партньор на събитието, на 15 октомври от 13 до 17.30 часа. Медицинският симулационен тренировъчен център ще покаже как работи и Super TORY симулатор – модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява да се тренират сложни алгоритми. 

На щанда на Медицинския факултет ще се демонстрират микроскопски препарати, а посетителите ще се запознаят с работата в лабораторни условия и визуализация на клетъчни структури. Анатомични макети и учебни модели ще дадат представа за начина на преподаване и практическите аспекти на медицинското образование. Монографии и научни списания ще представят значими публикации и научни постижения. 

Факултетът по дентална медицина ще участва с щанд, на който ще бъдат представени цифровите технологии в обучението. Преподаватели и студенти ще демонстрират снемане на дигитални отпечатъци с интраорален скенер, ще представят 3D принтирани модели на зъбни редици и протезни конструкции, ще презентират сложни имплантологични случаи.

Лечебни растения във вид на хербарии, колекция от етерични масла, използвани във фармацевтичната индустрия, ротационен вакуум изпарител с растителен екстракт и микроскопски наблюдения ще има на щанда на Фармацевтичния факултет.

Посетителите на щанда на Факултета по обществено здраве ще могат да пробват очила за виртуална реалност в помощ на обучението на медицински специалисти при работа с деца и на симулационна апаратура за студенти по здравни грижи. Ще бъде демонстрирана система за телемедицина и апарат за оценка на телесния състав. 

На щанда на Медицинския колеж ще е вкусно, тъй като студентите от специалност "Диетично хранене“ ще презентират изработени от тях здравословни изделия. А от специалност "Медицинска козметика“ ще демонстрират терапия с ултразвук.

Департаментът по езиково и специализирано обучение ще подреди на щанда си учебници, учебни помагала и експонати от Музея на медицината, а преподавателите ще раздават книгоразделители с крилати фрази на всички езици. След като сканират QR, посетителите ще могат да участват в куиз за проверка на езиковата култура.

Интерактивни образователни платформи и изследователски бази данни, използвани в учебния процес и научната дейност, ще покаже Библиотечно-информационният център. Сред тях е иновативната платформа AMBOSS, която предоставя на новото поколение медици лесен достъп до актуални знания и ефективни инструменти за подготовка. Специално внимание ще бъде отделено на EBSCO Discovery Service – платформа, която дава възможност за обединено търсене в абонирани електронни ресурси и бази данни с отворен достъп. Посетителите ще могат да се запознаят и с приложението на RFID технологията в библиотечното обслужване, както и с функционалностите на дигиталния библиотечен асистент. 

На изложението ще бъде представена документалната фотокнига "80 години МУ–Пловдив“, която, заедно с фотокопия на поздравителни адреси от 9 декември 1945 г., свидетелства за развитието и постиженията на МУ-Пловдив през изминалите осем десетилетия, представяйки неговата богата история, традиции и иновации. 

Щанд ще има и едно от най-старите и авторитетни научни издания в България – списание Folia Medica, което датира от 1959 г. като официално научно издание на Медицински университет – Пловдив. Посетителите ще могат да се докоснат до историята му чрез представените архивни броеве.

Паралелно с Панаира на иновациите, на 15 октомври ще се проведе и Юбилейна научна конференция, която ще събере водещи учени, преподаватели и изследователи от различни висши училища в страната и чужбина. В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади и научни разработки от катедрите на четирите факултета – Медицински, Дентален, Фармацевтичен, Факултет по обществено здраве, Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение. 

Официалното тържество, на което са поканени представители на държавната и местната власт, ректори на висши училища и партньорски организации, е с начален час 17.30.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Полицаи ескортираха бременна жена и мъжа й до болница в Пловдив
14:20 / 13.10.2025
МВР потвърди за жестоко битото от ученик в Пловдив дете
13:31 / 13.10.2025
В Пловдив вече има подлез без аналог в града
12:04 / 13.10.2025
13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив, говори майка му
13:20 / 13.10.2025
Паркът зад хотел "Санкт Петербург" остава зелена площ засега
14:47 / 13.10.2025
МВР - Пловдив с последна информация за ПТП-то между кола и автобу...
10:48 / 13.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
Още два дни около Нова година стават почивни, почти няма да работим по празниците
14:10 / 11.10.2025
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
Пламен Димитров: Не може сиренето да е 11,63 лева на борсата, а в търговските вериги да е 19
11:51 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
Слави Трифонов: От днес моят колега и приятел Иво Сиромахов не работи при нас
19:31 / 11.10.2025
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
Дете откарано спешно в болница в Пловдив, майката не знае кои са бащите и на останалите пет
13:26 / 11.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ВК Марица, сезон 2025/2026
Художествена гимнастика - състезания и подготовка
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: