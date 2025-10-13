ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Симулатор за обучение при животоспасяващи състояния, дигитални отпечатъци с интраорален скенер и анатомични макети на Панаира на иновациите на МУ Пловдив
Всички факултети и звена на университета ще подредят свои щандове във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология, партньор на събитието, на 15 октомври от 13 до 17.30 часа. Медицинският симулационен тренировъчен център ще покаже как работи и Super TORY симулатор – модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява да се тренират сложни алгоритми.
На щанда на Медицинския факултет ще се демонстрират микроскопски препарати, а посетителите ще се запознаят с работата в лабораторни условия и визуализация на клетъчни структури. Анатомични макети и учебни модели ще дадат представа за начина на преподаване и практическите аспекти на медицинското образование. Монографии и научни списания ще представят значими публикации и научни постижения.
Факултетът по дентална медицина ще участва с щанд, на който ще бъдат представени цифровите технологии в обучението. Преподаватели и студенти ще демонстрират снемане на дигитални отпечатъци с интраорален скенер, ще представят 3D принтирани модели на зъбни редици и протезни конструкции, ще презентират сложни имплантологични случаи.
Лечебни растения във вид на хербарии, колекция от етерични масла, използвани във фармацевтичната индустрия, ротационен вакуум изпарител с растителен екстракт и микроскопски наблюдения ще има на щанда на Фармацевтичния факултет.
Посетителите на щанда на Факултета по обществено здраве ще могат да пробват очила за виртуална реалност в помощ на обучението на медицински специалисти при работа с деца и на симулационна апаратура за студенти по здравни грижи. Ще бъде демонстрирана система за телемедицина и апарат за оценка на телесния състав.
На щанда на Медицинския колеж ще е вкусно, тъй като студентите от специалност "Диетично хранене“ ще презентират изработени от тях здравословни изделия. А от специалност "Медицинска козметика“ ще демонстрират терапия с ултразвук.
Департаментът по езиково и специализирано обучение ще подреди на щанда си учебници, учебни помагала и експонати от Музея на медицината, а преподавателите ще раздават книгоразделители с крилати фрази на всички езици. След като сканират QR, посетителите ще могат да участват в куиз за проверка на езиковата култура.
Интерактивни образователни платформи и изследователски бази данни, използвани в учебния процес и научната дейност, ще покаже Библиотечно-информационният център. Сред тях е иновативната платформа AMBOSS, която предоставя на новото поколение медици лесен достъп до актуални знания и ефективни инструменти за подготовка. Специално внимание ще бъде отделено на EBSCO Discovery Service – платформа, която дава възможност за обединено търсене в абонирани електронни ресурси и бази данни с отворен достъп. Посетителите ще могат да се запознаят и с приложението на RFID технологията в библиотечното обслужване, както и с функционалностите на дигиталния библиотечен асистент.
На изложението ще бъде представена документалната фотокнига "80 години МУ–Пловдив“, която, заедно с фотокопия на поздравителни адреси от 9 декември 1945 г., свидетелства за развитието и постиженията на МУ-Пловдив през изминалите осем десетилетия, представяйки неговата богата история, традиции и иновации.
Щанд ще има и едно от най-старите и авторитетни научни издания в България – списание Folia Medica, което датира от 1959 г. като официално научно издание на Медицински университет – Пловдив. Посетителите ще могат да се докоснат до историята му чрез представените архивни броеве.
Паралелно с Панаира на иновациите, на 15 октомври ще се проведе и Юбилейна научна конференция, която ще събере водещи учени, преподаватели и изследователи от различни висши училища в страната и чужбина. В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади и научни разработки от катедрите на четирите факултета – Медицински, Дентален, Фармацевтичен, Факултет по обществено здраве, Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение.
Официалното тържество, на което са поканени представители на държавната и местната власт, ректори на висши училища и партньорски организации, е с начален час 17.30.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Полицаи ескортираха бременна жена и мъжа й до болница в Пловдив
14:20 / 13.10.2025
МВР потвърди за жестоко битото от ученик в Пловдив дете
13:31 / 13.10.2025
В Пловдив вече има подлез без аналог в града
12:04 / 13.10.2025
13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив, говори майка му
13:20 / 13.10.2025
Паркът зад хотел "Санкт Петербург" остава зелена площ засега
14:47 / 13.10.2025
МВР - Пловдив с последна информация за ПТП-то между кола и автобу...
10:48 / 13.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS