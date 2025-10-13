Симулатор за обучение при животоспасяващи състояния, дигитални отпечатъци с интраорален скенер и анатомични макети на Панаира на иновациите на МУ Пловдив

© VR симулатор за обучение на медицински специалисти при животоспасяващи състояния и практически подходи в различни условия, близки до реалната среда при инциденти ще бъде представен на изложението на иновациите, което е част от юбилейната програма по повод 80-годишината на Медицински университет – Пловдив.



Всички факултети и звена на университета ще подредят свои щандове във фоайето на Центъра по растителна системна биология и биотехнология, партньор на събитието, на 15 октомври от 13 до 17.30 часа. Медицинският симулационен тренировъчен център ще покаже как работи и Super TORY симулатор – модел на новородено с анатомична и физиологична прецизност, която позволява да се тренират сложни алгоритми.



На щанда на Медицинския факултет ще се демонстрират микроскопски препарати, а посетителите ще се запознаят с работата в лабораторни условия и визуализация на клетъчни структури. Анатомични макети и учебни модели ще дадат представа за начина на преподаване и практическите аспекти на медицинското образование. Монографии и научни списания ще представят значими публикации и научни постижения.



Факултетът по дентална медицина ще участва с щанд, на който ще бъдат представени цифровите технологии в обучението. Преподаватели и студенти ще демонстрират снемане на дигитални отпечатъци с интраорален скенер, ще представят 3D принтирани модели на зъбни редици и протезни конструкции, ще презентират сложни имплантологични случаи.



Лечебни растения във вид на хербарии, колекция от етерични масла, използвани във фармацевтичната индустрия, ротационен вакуум изпарител с растителен екстракт и микроскопски наблюдения ще има на щанда на Фармацевтичния факултет.



Посетителите на щанда на Факултета по обществено здраве ще могат да пробват очила за виртуална реалност в помощ на обучението на медицински специалисти при работа с деца и на симулационна апаратура за студенти по здравни грижи. Ще бъде демонстрирана система за телемедицина и апарат за оценка на телесния състав.



На щанда на Медицинския колеж ще е вкусно, тъй като студентите от специалност "Диетично хранене“ ще презентират изработени от тях здравословни изделия. А от специалност "Медицинска козметика“ ще демонстрират терапия с ултразвук.



Департаментът по езиково и специализирано обучение ще подреди на щанда си учебници, учебни помагала и експонати от Музея на медицината, а преподавателите ще раздават книгоразделители с крилати фрази на всички езици. След като сканират QR, посетителите ще могат да участват в куиз за проверка на езиковата култура.



Интерактивни образователни платформи и изследователски бази данни, използвани в учебния процес и научната дейност, ще покаже Библиотечно-информационният център. Сред тях е иновативната платформа AMBOSS, която предоставя на новото поколение медици лесен достъп до актуални знания и ефективни инструменти за подготовка. Специално внимание ще бъде отделено на EBSCO Discovery Service – платформа, която дава възможност за обединено търсене в абонирани електронни ресурси и бази данни с отворен достъп. Посетителите ще могат да се запознаят и с приложението на RFID технологията в библиотечното обслужване, както и с функционалностите на дигиталния библиотечен асистент.



На изложението ще бъде представена документалната фотокнига "80 години МУ–Пловдив“, която, заедно с фотокопия на поздравителни адреси от 9 декември 1945 г., свидетелства за развитието и постиженията на МУ-Пловдив през изминалите осем десетилетия, представяйки неговата богата история, традиции и иновации.



Щанд ще има и едно от най-старите и авторитетни научни издания в България – списание Folia Medica, което датира от 1959 г. като официално научно издание на Медицински университет – Пловдив. Посетителите ще могат да се докоснат до историята му чрез представените архивни броеве.



Паралелно с Панаира на иновациите, на 15 октомври ще се проведе и Юбилейна научна конференция, която ще събере водещи учени, преподаватели и изследователи от различни висши училища в страната и чужбина. В рамките на конференцията ще бъдат представени доклади и научни разработки от катедрите на четирите факултета – Медицински, Дентален, Фармацевтичен, Факултет по обществено здраве, Медицински колеж и Департамент за езиково и специализирано обучение.



Официалното тържество, на което са поканени представители на държавната и местната власт, ректори на висши училища и партньорски организации, е с начален час 17.30.