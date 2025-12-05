ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симфониета Видин и хористите на Милка Толедова поднесоха коледни вдъхновения на пловдивската публика
Уникалните състави пяха под виртуозното ръководство на Петър Димитров, диригент на видинската симфониета. Създаде се една наистина неповторима празнична атмосфера, която бързо завладя публиката.
Концертът в Епископската Базилика не би бил толкова прекрасен, ако в него не бяха се включили и солистите на Държавна опера Пловдив сопрана Евгения Ралчева, Валерия Мирчева – мецосопран и нейният син Андрея Мирчев – тенор, както и Георги Черкин – един от най-изявените български пианисти.
Музикантите изпълниха класически шедьоври от Верди, Бизе, Бах и емблематична филмова музика. Те бяха възнаградени от публиката с бурни аплодисменти и много цветя! "Коледните вдъхновения" за пловдивската публика продължават до 4 януари.
