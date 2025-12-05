© Plovdiv24.bg виж галерията Мъжки хор "Стефка Благоева", с диригент Милка Толедова и корепетитор Юлия Петрова, за пореден път поднесе коледни вдъхновения на пловдивската публика, предаде репортер на "Фокус". Този път колаборацията беше с оркестър "Симфониета Видин" - музиканти от висок клас и над 75-годишен опит. Към изпълнителите са присъедини и Хорът на пловдивските момчета.



Уникалните състави пяха под виртуозното ръководство на Петър Димитров, диригент на видинската симфониета. Създаде се една наистина неповторима празнична атмосфера, която бързо завладя публиката.



Концертът в Епископската Базилика не би бил толкова прекрасен, ако в него не бяха се включили и солистите на Държавна опера Пловдив сопрана Евгения Ралчева, Валерия Мирчева – мецосопран и нейният син Андрея Мирчев – тенор, както и Георги Черкин – един от най-изявените български пианисти.



Музикантите изпълниха класически шедьоври от Верди, Бизе, Бах и емблематична филмова музика. Те бяха възнаградени от публиката с бурни аплодисменти и много цветя! "Коледните вдъхновения" за пловдивската публика продължават до 4 януари.



