Силен завършек на тазгодишната кампания "Не на насилието" на фондация "Кураж"

© Plovdiv24.bg На 13 декември от 17:00 ч. в театър “Хенд“ в Пловдив WINGS кани всички на силната и докосваща постановка “Зад завесата на насилието“. Спектакълът е създаден от "Театрална работилница за мечти". Входът е свободен.



Събитието е част от международната кампания на ООН “16 дни на активност срещу насилието, основано на пола“ и представлява заключителен акцент от дейноститe по проект “Европейски опит в превенцията на насилието върху жените", реализиран по програма “Еразъм+“, с координатор Фондация “Кураж“ и партньор Асоциация “Луче“, Италия.



Постановката е вдъхновена от международен обмен на знания и добри практики в Пиемонте, Италия, където от 21 до 30 ноември български експерти от Пловдив, Асеновград и София участваха в срещи с местни общности и организации, активно работещи за превенцията на насилието. На сцената оживяват оригинални етюди и монолози - мозайка от истории, които осветяват различните лица на насилието.



Театърът тук е пространство за среща - между болката и надеждата, страха и солидарността, тишината и гласа. Изкуството може да разказва онова, което често остава неизказано и ненаказано.



© Специален фокус в кампанията “Не на насилието“ получи и червената пейка - европейски символ на почит към жертвите на насилие. Фондация “Кураж“ дари шест такива пейки на училища в Пловдив, сред които ПГО “Анна Май“, Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“ и ЕГ “Иван Вазов“, които ще присъстват на постановката и ще вземат участие в последващи дискусии по темата.



Постановката “Зад завесата на насилието“ е покана да бъдем част от решението - с внимание, с позиция и с присъствие. Защото насилието не е неизбежност. И защото заедно можем да променим посоката.