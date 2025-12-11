ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Силен завършек на тазгодишната кампания "Не на насилието" на фондация "Кураж"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:42Коментари (0)125
© Plovdiv24.bg
На 13 декември от 17:00 ч. в театър “Хенд“ в Пловдив WINGS кани всички на силната и докосваща постановка “Зад завесата на насилието“. Спектакълът е създаден от "Театрална работилница за мечти". Входът е свободен.

Събитието е част от международната кампания на ООН “16 дни на активност срещу насилието, основано на пола“ и представлява заключителен акцент от дейноститe по проект “Европейски опит в превенцията на насилието върху жените", реализиран по програма “Еразъм+“, с координатор Фондация “Кураж“ и партньор Асоциация “Луче“, Италия.

Постановката е вдъхновена от международен обмен на знания и добри практики в Пиемонте, Италия, където от 21 до 30 ноември български експерти от Пловдив, Асеновград и София участваха в срещи с местни общности и организации, активно работещи за превенцията на насилието. На сцената оживяват оригинални етюди и монолози - мозайка от истории, които осветяват различните лица на насилието.

Театърът тук е пространство за среща - между болката и надеждата, страха и солидарността, тишината и гласа. Изкуството може да разказва онова, което често остава неизказано и ненаказано.

©
Специален фокус в кампанията “Не на насилието“ получи и червената пейка - европейски символ на почит към жертвите на насилие. Фондация “Кураж“ дари шест такива пейки на училища в Пловдив, сред които ПГО “Анна Май“, Хуманитарна гимназия “Св. Св. Кирил и Методий“ и ЕГ “Иван Вазов“, които ще присъстват на постановката и ще вземат участие в последващи дискусии по темата.

Постановката “Зад завесата на насилието“ е покана да бъдем част от решението - с внимание, с позиция и с присъствие. Защото насилието не е неизбежност. И защото заедно можем да променим посоката.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха...
13:59 / 11.12.2025
Част от коледната украса по Главната даде фира
13:43 / 11.12.2025
Драматичен театър Пловдив завършва календарната година с ново пре...
12:38 / 11.12.2025
Задържаха мъж, пуснал бомбичка на протеста в Пловдив
10:50 / 11.12.2025
Четири са най-предпочитаните пловдивски квартали за купуване на а...
10:03 / 11.12.2025
Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа
09:00 / 11.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: