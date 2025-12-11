ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Силен завършек на тазгодишната кампания "Не на насилието" на фондация "Кураж"
Събитието е част от международната кампания на ООН “16 дни на активност срещу насилието, основано на пола“ и представлява заключителен акцент от дейноститe по проект “Европейски опит в превенцията на насилието върху жените", реализиран по програма “Еразъм+“, с координатор Фондация “Кураж“ и партньор Асоциация “Луче“, Италия.
Постановката е вдъхновена от международен обмен на знания и добри практики в Пиемонте, Италия, където от 21 до 30 ноември български експерти от Пловдив, Асеновград и София участваха в срещи с местни общности и организации, активно работещи за превенцията на насилието. На сцената оживяват оригинални етюди и монолози - мозайка от истории, които осветяват различните лица на насилието.
Театърът тук е пространство за среща - между болката и надеждата, страха и солидарността, тишината и гласа. Изкуството може да разказва онова, което често остава неизказано и ненаказано.
Постановката “Зад завесата на насилието“ е покана да бъдем част от решението - с внимание, с позиция и с присъствие. Защото насилието не е неизбежност. И защото заедно можем да променим посоката.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
ПП–ДБ иска оставката на кмета на Пловдив заради допусната заплаха...
13:59 / 11.12.2025
Част от коледната украса по Главната даде фира
13:43 / 11.12.2025
Драматичен театър Пловдив завършва календарната година с ново пре...
12:38 / 11.12.2025
Задържаха мъж, пуснал бомбичка на протеста в Пловдив
10:50 / 11.12.2025
Четири са най-предпочитаните пловдивски квартали за купуване на а...
10:03 / 11.12.2025
Време е за коледно (с)елфи с Дядо Коледа
09:00 / 11.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS