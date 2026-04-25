Пловдивчанин потърси Plovdiv24.bg, за да изрази недоволството си от състоянието на гробищните паркове в Пловдив. Човекът днес е посетил два от тях и е останал крайно разочарован.

Ето защо:

Здравейте! Днес посетих двата големи гробищни парка и това, което видях, е недопустимо за град Пловдив. Треви, бурени, разбит асфалт, входът и изходът към Рогошко шосе с дупки.

Има обявена обществена поръчка

Преди десетина дни Община Пловдив обяви две обществени поръчки за цялостно почистване и поддръжка на траурните паркове в града. С тях ще се застъпят дейности по премахване на излишна растителност, както и пръскане срещу заплевяване. Поръчките са на обща стойност малко под 100 000 евро без ДДС, като са обявени от директора на ОП "Траурни дейности“ Коста Попов по реда на събиране на оферти с обява.

ОП "Траурна дейност"

Припомняме, че ОП "Траурна дейност" е създадено с Решение № 212 на Общински съвет Пловдив, взето с Протокол № 14/24.07.1997 година, с цел осигуряване административното обслужване на населението в случаи на смърт и за извършване на погребения и свързаните с тях ритуали и услуги на територията на Община Пловдив.

Дейността на предприятието се извършва в съответствие с действащата нормативна уредба в страната и установените санитарни правила, във връзка с погребалната дейност, при съобразяване с религиозните и други предпочитания, визирани в Закона за вероизповеданията.

Предприятието извършва погребения, независимо от етническата и религиозна принадлежност на починалия.

На територията на град Пловдив действат:

· Траурен парк “Централен" - бул."Княгиня Мария Луиза “ №73

· Траурен парк “Север" - ул." Рогошко шосе"

· Траурен парк “Драганови гробища" - ул."Братя Бъкстон" № 122

· Траурен парк “Прослав" - кв. Прослав

· Траурен парк “Коматево" - кв. Коматево

· Траурен парк “Арменски гробища" - бул."Княгиня Мария Луиза “ №77

· Траурен парк “Католически гробища" - бул."Княгиня Мария Луиза “ №75

· Траурен парк “Еврейски гробища" към Траурен парк “Централен" - бул."Княгиня Мария Луиза “ №73

· Траурен парк “Мюсюлмански гробища" към Траурен парк “Север" - ул." Рогошко шосе"