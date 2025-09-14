ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Сигнал до кмета на "Южен": Парковете и улиците са в окаяно състояние
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:32Коментари (0)476
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Жителка на район "Южен“ сигнализира за тежкото състояние на квартала около ул. "Даме Груев“ и парк "Източна Румелия“. В писмо до кмета на района Атанас Кунчев, заместник-кметовете и кмета на "Централен“, тя описва пет ключови проблема, които засягат ежедневието на живущите.

1. Замърсяване и липса на ред

"Вече близо година тънем в боклуци – нови контейнери и по-често извозване се обещават, но реални промени няма“, споделя жителката. Тя посочва, че кошовете се пълнят за часове, а електронните съобщения за безплатно извозване на отпадъци остават непрочетени от по-голямата част от гражданите.

"Давам лично време и усилия – миналата година събрахме 14 чувала с боклук. Но повечето хора гледат, без да се включват“, добавя тя.

2. Изоставени спортни игрища

Игрищата в парк "Източна Румелия“ са в окаяно състояние – баскетболните кошове липсват, футболните врати са счупени, а настилката е подбита и с дупки. Жителката предлага партньорство с магазини като "Декатлон“ или "Спорт Депо“ за ремонт на съоръженията, срещу поставяне на рекламни банери.

3. Паркинг зад блокове 28–34

Паркингът зад блоковете на ул. "Даме Груев“ е кална бездна след дъжд, без асфалт или обособени места. Въпреки че съседните блокове са реновирани, този участък остава пренебрегнат. Жителката настоява за официална оценка на необходимите средства за асфалтиране и обособяване на паркоместа, дори срещу заплащане.

4. Забравена поддръжка на парковете

Пейките, кошчетата и оградите в районните паркове са в окаяно състояние.

"След като нещо се направи веднъж, се забравя. Дребните елементи като счупени пейки и кошчета без дъно създават усещане за занемареност и занемарена среда“, отбелязва жителката.

Тя призовава за реална и периодична поддръжка, а не само за временни интервенции при откриване или предизборно.

"Готова съм да отделя време за комуникация с фирми и съдействие, но искам конкретни действия и срокове от кмета и заместник-кметовете. Просто искаме нашият квартал да бъде поддържан и безопасен за живущите“, завършва свяо сигнал пловдивчанката Теодора Вецова.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Строеж на нова сграда затруднява движението на пешеходци и колоез...
16:12 / 14.09.2025
Програмата на Празниците на Стария град от 15 до 30 септември
16:07 / 14.09.2025
Прочуто китарно дуо и Нов симфоничен оркестър с огнен концерт на ...
14:35 / 14.09.2025
Емоционална вечер с Лили Иванова на Античния театър в Пловдив
13:36 / 14.09.2025
Започва дългоочакван основен ремонт на улица в Пловдив, която не ...
12:08 / 14.09.2025
Село до Пловдив: Две години нищо, нито един лев не се дава за инф...
11:00 / 14.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Искаме 47 милиона лева за Южен обходен колектор
Катастрофи в България
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: