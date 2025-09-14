© Plovdiv24.bg виж галерията Жителка на район "Южен“ сигнализира за тежкото състояние на квартала около ул. "Даме Груев“ и парк "Източна Румелия“. В писмо до кмета на района Атанас Кунчев, заместник-кметовете и кмета на "Централен“, тя описва пет ключови проблема, които засягат ежедневието на живущите.



1. Замърсяване и липса на ред



"Вече близо година тънем в боклуци – нови контейнери и по-често извозване се обещават, но реални промени няма“, споделя жителката. Тя посочва, че кошовете се пълнят за часове, а електронните съобщения за безплатно извозване на отпадъци остават непрочетени от по-голямата част от гражданите.



"Давам лично време и усилия – миналата година събрахме 14 чувала с боклук. Но повечето хора гледат, без да се включват“, добавя тя.



2. Изоставени спортни игрища



Игрищата в парк "Източна Румелия“ са в окаяно състояние – баскетболните кошове липсват, футболните врати са счупени, а настилката е подбита и с дупки. Жителката предлага партньорство с магазини като "Декатлон“ или "Спорт Депо“ за ремонт на съоръженията, срещу поставяне на рекламни банери.



3. Паркинг зад блокове 28–34



Паркингът зад блоковете на ул. "Даме Груев“ е кална бездна след дъжд, без асфалт или обособени места. Въпреки че съседните блокове са реновирани, този участък остава пренебрегнат. Жителката настоява за официална оценка на необходимите средства за асфалтиране и обособяване на паркоместа, дори срещу заплащане.



4. Забравена поддръжка на парковете



Пейките, кошчетата и оградите в районните паркове са в окаяно състояние.



"След като нещо се направи веднъж, се забравя. Дребните елементи като счупени пейки и кошчета без дъно създават усещане за занемареност и занемарена среда“, отбелязва жителката.



Тя призовава за реална и периодична поддръжка, а не само за временни интервенции при откриване или предизборно.



"Готова съм да отделя време за комуникация с фирми и съдействие, но искам конкретни действия и срокове от кмета и заместник-кметовете. Просто искаме нашият квартал да бъде поддържан и безопасен за живущите“, завършва свяо сигнал пловдивчанката Теодора Вецова.