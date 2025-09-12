ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал до Plovdiv24.bg: Деградацията на обществото трябва да бъде показвана
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:27
© Plovdiv24.bg
Гражданин сигнализира Plovdiv24.bg за неправилно спрени автомобили в центъра на града.

"Вече втори ден този автомобил е най-безотговорно оставен на кръстовището на бул. "Христо Ботев" и ул. "Волтер", зад Макдоналдс и въпреки че оттам ежедневно минава полиция по няколко пъти все още не е премахнат. О, изненада, та той е на някой "Милиционер с палка"!

Моля, за Вашата гласност, защото тази показност и деградация на обществото трябва да бъде показвана, пък дано някой ден и ние да станем нормални.", пише той до нас. 

Сигналът му бе онагледен със снимки на която се вижда поставена на стъклото палка на МВР.







