Сигнал: Живеем в постоянни земетръси, прах до шия и шумово замърсяване

© Google Граждани сигнализират екипа на Plovdiv24.bg. за незаконни строителни дейности в центъра на Пловдив.



Адрестът е ул. "Данаил Николаев" 56 (бившия ресторант "Ривиера").



"Пишем Ви във връзка с продължаващия тормоз от страна на строителната мафия, която продължава да дълбае тепето по варварски начин и да причинява изключително неудобство и стрес на всички съседи в квартала.



Площадката не се напоява с вода, всичко е в прахоляк навсякъде около въпросния обект. Да не говорим, че по план още края на юли всичко трябваше да в вече приключило със съответните контролирани взривове. За ничия изненада обаче, не просто не се приключи, а продължават и до този момент, като според мен и съседи, с които съм разговарял, силата на взривовете се е усилила. Живеем в постоянни земетръси, прах до шия и шумово замърсяване.



Ако разпитате живущите на улица "Никола Обретенов" - непосредствено до строителната площадка и ще ви покажат пукнатините предизвикани от всички взривове. Дейността, която се извършва на обекта е синоним на наглост, безскрупулност и беззаконие.



Положението е наистина нетърпимо. Дори не знам децата в детската градина над съответния обект на улица Волга как понасят всичко това."