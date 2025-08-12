© виж галерията Жителите на ул. "Пере Тошев“ и ул. "Тухларска“ в Пловдив останаха без сянка, след като пет високи тополи бяха изсечени до корен.



Причината – сигнал от един жител на квартала, че е "алергичен“ към дърветата.



Сега, при температури от 37°C, мястото е напълно оголено. Сянката и прохладата са заменени от нагорещен асфалт, прах и пънове. Местните твърдят, че дърветата са били в отлично здраве и предоставят снимки, на които се вижда, че не са били болни или опасни.



"Още повече жега, още по-малко кислород – това е резултатът. Няма и следа от нови насаждения, а много от вече засадените дръвчета в града умират, защото никой не ги полива“, споделя Киркор Гаребедиян в своя публикация в социланите мрежи.



Въпросите на гражданите към Община Пловдив и ОП "Паркове и градини“ остават без отговор:



- На какво законово основание се премахват здрави дървета само по сигнал на един човек?



- Проведена ли е експертна оценка за състоянието на тези тополи?



- Кога ще бъдат засадени нови дървета на тяхно място?



- Как общината ще компенсира загубата на зеленина в условията на жеги и суша?



Жителите предупреждават, че подобни действия не са "градско развитие“, а унищожаване на микроклимата и пряка заплаха за здравето на хората.