Сигнал: Оплакване от алергичен човек остави жители от Кючука без дървета и прохлада
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:59
©
Жителите на ул. "Пере Тошев“ и ул. "Тухларска“ в Пловдив останаха без сянка, след като пет високи тополи бяха изсечени до корен.

Причината – сигнал от един жител на квартала, че е "алергичен“ към дърветата.

Сега, при температури от 37°C, мястото е напълно оголено. Сянката и прохладата са заменени от нагорещен асфалт, прах и пънове. Местните твърдят, че дърветата са били в отлично здраве и предоставят снимки, на които се вижда, че не са били болни или опасни.

"Още повече жега, още по-малко кислород – това е резултатът. Няма и следа от нови насаждения, а много от вече засадените дръвчета в града умират, защото никой не ги полива“, споделя Киркор Гаребедиян в своя публикация в социланите мрежи.

Въпросите на гражданите към Община Пловдив и ОП "Паркове и градини“ остават без отговор:

- На какво законово основание се премахват здрави дървета само по сигнал на един човек?

- Проведена ли е експертна оценка за състоянието на тези тополи?

- Кога ще бъдат засадени нови дървета на тяхно място?

- Как общината ще компенсира загубата на зеленина в условията на жеги и суша?

Жителите предупреждават, че подобни действия не са "градско развитие“, а унищожаване на микроклимата и пряка заплаха за здравето на хората.







Ейде пак се насъскахме едни срещу други. Тополите са гадни (но това не означава да се режат поголовно!), а проблема в случая е, че ОБЩИНАТА НЕ ПРАВИ НИЩО по въпроса със заменянето им с нещо друго, по-подходящо.Отидете и мрънкайте на общината, че не залесява (не само там), не е проблема, че човека се е оплакал.
-1
 
 
Намерете човека и му "благодарете" . Има начини, знаете как.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

