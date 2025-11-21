© Фейсбук виж галерията "Любимото на всички "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин". Така озаглави сигнала си до нас читателка на Plovdiv24.bg.



Жената разказа, че често си купува десерти за обяд от популярната верига. Отскоро те предлагат услуга, при която сканираш QR код, за да избереш любимата си храна и да си я поръчаш по телефона. Получаваш 15% отстъпка, ако лично отидеш да си я вземеш. Според нашата читателка уловката с отстъпката се крие точно там.



"Сканирах и си поръчах през телефона шоколадова млечна баклава и шоколадова торта с линдт. През QR кода баклавата струва 8,69 лв. за 180 грама, а тортата 9,99 лв. за 100 грама. Реших обаче да отворя сайта на "Хепи" през компютъра и останах неприятно изненадана. Същите два десерта са на различна цена. Баклавата е 7,49 лв, а тортата 7,99 лв. Очевидно човек е по-добре да изгуби 1 час и да отиде да седне и хапне, защото отстъпката иначе е имагинерна", възмущава се тя.



По думите й някои десерти са с по-голям грамаж през QR кода и вероятно затова цената е различна от тази сайта.



"Това не може да е причина и в двата случая има подвеждане на потребителите. Цените трябва да бъдат еднакви, независимо откъде поръчваш".