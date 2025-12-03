ИЗПРАТИ НОВИНА
Ще лежи в затвора заради престъпление спрямо собствената си майка
Автор: Ивет Калчишкова 13:41Коментари (0)583
© Plovdiv24.bg
59-годишен мъж от Пловдив, пребил 81-годишната си майка, бе осъден днес, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Историята на насилието започва в края на април тази година, когато Любомир Тодоров пребил майки си Петрана за първи път. Вследствие на проявеното насилие възрастната жена получила лека телесна повреда в областта на главата.

Тодоров получил условно наказание от 3 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитател срок. 

Очевидно той не си е взел поука от извършената жестокост и на 19 октомври тази година отново проявил агресия към 81-годишната си майка.

Причинил й тежки наранявания, изразяващи се множествено счупени ребра /общо 5 на брой/, което е довело до трайно затруднение на движението на жената, както и счупване на долния край на лявата лъчева кост, което е довело до трайно затрудняване на движението на ляв горен крайник.

По-рано днес мъжът отново се изправи пред съда. В крайна сметка той получи наказание от 3 години и 3 месеца ефективно лишаване от свобода при първоначален строг режим. 

Оказва се, че през април 2024 година Тодоров е бил глобен отново заради проява на агресия, а през 2011 година е бил осъден за шофиране след употреба на алкохол. 

Решението на Районен съд Пловдив не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Пловдив.








