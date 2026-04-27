За голямо задръстване в района на т.нар. въртящ се мотокар по булевард "Кукленско шосе" научи Plovdiv24.bg. Шофьори съобщават в социалните мрежи, че придвижването се извършва изключително бавно и отнема десетки минути. "Днес е нещо брутално! Опашката за Кючука е до Сточна гара", обяснява водач, попаднал в задръстването, визирайки тапата по бул. "Санкт Петербург" още преди надлез Родопи в посока район "Южен".

Причината е спешен авариен ремонт на ВиК, който наложи затварянето за движение на моторни превозни средства по бул. "Кукленско шосе“ – западно платно (в посока Митнически терминал) в участък от кръстовището с ул. "Скопие“ до кръстовището с ул. "Индустриална“, за времето от 8 ч. в събота до 20 ч. довечера, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“.

Като алтернативни маршрути за движение по бул. "Кукленско шосе“ в посока от пътен възел "Родопи“ към Митнически терминал Пловдив се препоръчват:

- бул. "Кукленско шосе“ – надясно по ул. "Скопие“ – наляво по ул. "Индустриална“ – надясно по бул. "Кукленско шосе“, в посока към Митнически терминал Пловдив.

- пътен възел "Родопи“ – надясно по ул. "Даме Груев“ – наляво по ул. "Пере Тошев“ – наляво по бул. "Никола Вапцаров“ – надясно по ул. "Индустриална“ – надясно по бул. "Кукленско шосе“, в посока към Митнически терминал Пловдив.

Заради временната организация на движение, маршрутите на автобусни линии №11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:

Линия № 11

Посока Завод "Биомашиностроене“ - Митница - Бул. "Александър Стамболийски“ спирка №280 – магазин "Рила“ , десен завой по бул. "Кукленско шосе“ , спирка №64 – хотел "Родопи“, и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: бул. "Кукленско шосе“ , спирка №285 – завод "Рекорд“, спирка №65 – "Крепежни изделия“, ляв завой по ул. "Скопие“ , спирка №290 – "Механотехника“, и по маршрута определен от ОбТС.

Линия № 24

Посока Завод "Устрем“- кв. Прослав - бул. "Кукленско шосе“ спирка №346 – "срещу OMV“ , десен завой по ул. "Скопие“ , ляв завой по ул. "Индустриална“, десен завой по бул. "Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу "Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: Маршрутът не се променя.

Линия № 17

Посока ЖК "Такия“ А13 – кв. Прослав - бул. "Кукленско шосе“ спирка №346 – "срещу OMV“ , десен завой по ул. "Скопие“ , ляв завой по ул. "Индустриална“, десен завой по бул. "Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу "Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: Маршрутът не се променя.

Линия № 37

Посока ул. "Юндола“- ЕАЗ - ул. "Скопие“ спирка №379 – НАП , десен завой по ул. "Индустриална“, спирка №1030 "ЕАЗ“-последна.

В обратна посока: ул. "Индустриална“ спирка №1030 "ЕАЗ“, спирка №289- "срещу НАП“, ляв завой по ул. "Скопие“, спирка №290- "Механотехника“ и по маршрута определен от ОбТС.

Линия № 116

Посока Кв. "Изгрев“ – Митница - бул. "Никола Вапцаров“ спирка №62- Зала "Олимпиада“, десен завой по ул. "Индустриална“, спирка №63 – срещу завод "Флавия“, десен завой по бул. "Кукленско шосе“, спирка, №64 - хотел "Родопи“ и по маршрута определен от ОбТС.

В обратна посока: бул. "Кукленско шосе“ , спирка №285 – завод "Рекорд“, спирка №65 – "Крепежни изделия“, ляв завой по ул. "Скопие“, ляв завой по ул. "Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. "Никола Вапцаров“ , спирка №67 – "срещу Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.