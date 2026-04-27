За голямо задръстване в района на т.нар. въртящ се мотокар по булевард "Кукленско шосе" научи Plovdiv24.bg. Шофьори съобщават в социалните мрежи, че придвижването се извършва изключително бавно и отнема десетки минути. "Днес е нещо брутално! Опашката за Кючука е до Сточна гара", обяснява водач, попаднал в задръстването, визирайки тапата по бул. "Санкт Петербург" още преди надлез Родопи в посока район "Южен".
Причината е спешен авариен ремонт на ВиК, който наложи затварянето за движение на моторни превозни средства по бул. "Кукленско шосе“ – западно платно (в посока Митнически терминал) в участък от кръстовището с ул. "Скопие“ до кръстовището с ул. "Индустриална“, за времето от 8 ч. в събота до 20 ч. довечера, съобщиха от ОП "Организация и контрол на транспорта“.
Като алтернативни маршрути за движение по бул. "Кукленско шосе“ в посока от пътен възел "Родопи“ към Митнически терминал Пловдив се препоръчват:
- бул. "Кукленско шосе“ – надясно по ул. "Скопие“ – наляво по ул. "Индустриална“ – надясно по бул. "Кукленско шосе“, в посока към Митнически терминал Пловдив.
- пътен възел "Родопи“ – надясно по ул. "Даме Груев“ – наляво по ул. "Пере Тошев“ – наляво по бул. "Никола Вапцаров“ – надясно по ул. "Индустриална“ – надясно по бул. "Кукленско шосе“, в посока към Митнически терминал Пловдив.
Заради временната организация на движение, маршрутите на автобусни линии №11, 17, 24, 37 и 116 се променят, както следва:
Линия № 11
Посока Завод "Биомашиностроене“ - Митница - Бул. "Александър Стамболийски“ спирка №280 – магазин "Рила“ , десен завой по бул. "Кукленско шосе“ , спирка №64 – хотел "Родопи“, и по маршрута определен от ОбТС.
В обратна посока: бул. "Кукленско шосе“ , спирка №285 – завод "Рекорд“, спирка №65 – "Крепежни изделия“, ляв завой по ул. "Скопие“ , спирка №290 – "Механотехника“, и по маршрута определен от ОбТС.
Линия № 24
Посока Завод "Устрем“- кв. Прослав - бул. "Кукленско шосе“ спирка №346 – "срещу OMV“ , десен завой по ул. "Скопие“ , ляв завой по ул. "Индустриална“, десен завой по бул. "Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу "Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.
В обратна посока: Маршрутът не се променя.
Линия № 17
Посока ЖК "Такия“ А13 – кв. Прослав - бул. "Кукленско шосе“ спирка №346 – "срещу OMV“ , десен завой по ул. "Скопие“ , ляв завой по ул. "Индустриална“, десен завой по бул. "Никола Вапцаров“ спирка №67 - срещу "Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.
В обратна посока: Маршрутът не се променя.
Линия № 37
Посока ул. "Юндола“- ЕАЗ - ул. "Скопие“ спирка №379 – НАП , десен завой по ул. "Индустриална“, спирка №1030 "ЕАЗ“-последна.
В обратна посока: ул. "Индустриална“ спирка №1030 "ЕАЗ“, спирка №289- "срещу НАП“, ляв завой по ул. "Скопие“, спирка №290- "Механотехника“ и по маршрута определен от ОбТС.
Линия № 116
Посока Кв. "Изгрев“ – Митница - бул. "Никола Вапцаров“ спирка №62- Зала "Олимпиада“, десен завой по ул. "Индустриална“, спирка №63 – срещу завод "Флавия“, десен завой по бул. "Кукленско шосе“, спирка, №64 - хотел "Родопи“ и по маршрута определен от ОбТС.
В обратна посока: бул. "Кукленско шосе“ , спирка №285 – завод "Рекорд“, спирка №65 – "Крепежни изделия“, ляв завой по ул. "Скопие“, ляв завой по ул. "Индустриална“, на кръговото кръстовище десен завой по бул. "Никола Вапцаров“ , спирка №67 – "срещу Втора градска болница“ и по маршрута определен от ОбТС.
Пета във Вечността
преди 1 ч. и 14 мин.
Да ви таковам цялото бездарно управленско семе! Общински Дебили недоклатени!
Татко Барба
преди 1 ч. и 26 мин.
КОЙ РАЗПОРЕДИ ТОВА БЕЗОБРАЗИЕ! Веднага оставка . Никаква организация . Никаква информация. От "Каменица" до "Кукленско шосе" 1.30 часа. Толкова ли е трудно да се информират хората! ОСТАВКА
Ludmil Arnaudov
преди 1 ч. и 50 мин.
Ремонта на Кукленско шосе който трябваше да бъде 3 месеца , но продължи 3 години, ВиК къде бяха че не взеха превантивни мерки? От сточна гара до Практикер се минава за около 1 час и 20 мин, всички улици в Кичук Париж са задръстени. Светофарите работят - поне да ги бяха спрели и да сложат регулировчици. От Практикер по ул.Скопие и ул. Индустриална до Хотел Родопи се минава за 2 минути но е с регулировчици. Явно наистина асфалта в Пловдив се полага преди да започнат изкопните дейности по улиците.....!!!!
Майна Таун
преди 1 ч. и 59 мин.
Време е г-н Презастрой да подава оставка, след изборното фиаско се видя,че няма подкрепа в града. Подай оствка кмете да се отпуши града. Време е!
вече
преди 2 ч. и 32 мин.
кой болен мозък забрани левият завой по ул. Братя Бъкстон, когато слизаш от надлеза по Даме Груев, веднага ляв и си в квартала. Това е спасителната отсечка за да не попадаш по кукленско. Кой питам кой разпореди това. Защо не се вземат решения да е по -лесно, по нормално, а все глупости и глупости. Днес от сточна гара до завоя на по даме Груев, 20 мин. Напук на всички ляв забранен по следващата пресечка и знаете ли бяхме се наредили над 10 коли за ляв, за да може все пак да стигнем до ул. Скопие . Искам незабавно при регулираното кръстовище на Даме Груев и Братя Бъкстон да се разреши ляв завой.
Cayenne
преди 2 ч. и 45 мин.
Какви алтернативни маршрути!? Желият Кючук е задръстен, даже вътрешнокварталните улици. Задтъстването на Санкт Петербург посока Кючука започва още от кръговото на СПС.
