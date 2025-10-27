ИЗПРАТИ НОВИНА
Шофьор на "Чистота" с присъда за смърт на пътя: Животът ми се преобърна
Автор: Ивет Калчишкова 13:55
© Plovdiv24.bg
"Просто искрено съжалявам. Толкова години съм шофьор. До ден-днешен не мога да си обясня как не видях тази жена. Животът ми се преобърна на 180 градуса“, сподели в последната си дума Светлозар Танев, който блъсна на пешеходна пътека 82-годишната Атанаска Радина, а по-късно тя почина. 

Окръжен съд Пловдив осъди бившия шофьор на "Чистота“ на три години лишаване от свобода, отложени с петгодишен изпитателен срок, както и три години без право да управлява МПС. Танев трябва да заплати над 3200 лв. съдебни разноски, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Според обвинителния акт смъртта е настъпила по непредпазливост. 

Присъдата идва близо две години след инцидента от 13 декември 2023 г., когато Танев, управлявайки специализиран камион "Форд Тракс“ за сметопочистване, блъснал на пешеходна пътека 82-годишната Атанаска Радина.

Жената пресичала на зелен сигнал на кръстовището на бул. "Цариградско шосе“ и ул. "Ландос“, когато била ударена от завиващия наляво автомобил. От тежките травми по главата и тялото тя починала на място.

В съдебната зала Танев изцяло призна вината си и потвърди всички факти и обстоятелства по делото. Процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.

"Искам по-малко време да ми бъде отнета книжката, за да мога да работя. Имам здравословни проблеми, едва ходя на работа“, каза той.

Прокурорът подчерта чистото съдебно минало на подсъдимия и добрите му характеристични данни, като изтъкна, че "изразеното му съжаление и начинът, по който е преживял случилото се“, накланят везните към смекчаващи обстоятелства.

Адвокатът на близките на починалата обаче беше категоричен: "Той е имал техни
© Plovdiv24.bg
ческа възможност да избегне произшествието. Жената беше трудолюбива, грижовна, отглеждаше пчели. Загубата ѝ е съкрушителна за семейството.

Според тях присъдата трябва да е ефективна, а лишаването от книжка с максимален срок.

Защитата на Танев поиска условно наказание, като се позова на заболяванията му и факта, че след инцидента той опитал да окаже първа помощ, макар без успех. Той допълни, че клиентът му се е движил със скорост от 31 км/ч.

Съдът постанови присъдата си, но не приложи допълнителното намаление с 1/3 въпреки съкратеното производство.

Според него това е най-лекото възможно наказание при наличието на множество смекчаващи обстоятелства и по тази причина не могат да се ползват две преференции едновременно.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.


