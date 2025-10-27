ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьор на "Чистота" с присъда за смърт на пътя: Животът ми се преобърна
Окръжен съд Пловдив осъди бившия шофьор на "Чистота“ на три години лишаване от свобода, отложени с петгодишен изпитателен срок, както и три години без право да управлява МПС. Танев трябва да заплати над 3200 лв. съдебни разноски, предаде репортер на Plovdiv24.bg.
Според обвинителния акт смъртта е настъпила по непредпазливост.
Присъдата идва близо две години след инцидента от 13 декември 2023 г., когато Танев, управлявайки специализиран камион "Форд Тракс“ за сметопочистване, блъснал на пешеходна пътека 82-годишната Атанаска Радина.
Жената пресичала на зелен сигнал на кръстовището на бул. "Цариградско шосе“ и ул. "Ландос“, когато била ударена от завиващия наляво автомобил. От тежките травми по главата и тялото тя починала на място.
В съдебната зала Танев изцяло призна вината си и потвърди всички факти и обстоятелства по делото. Процесът премина по реда на съкратеното съдебно следствие.
"Искам по-малко време да ми бъде отнета книжката, за да мога да работя. Имам здравословни проблеми, едва ходя на работа“, каза той.
Прокурорът подчерта чистото съдебно минало на подсъдимия и добрите му характеристични данни, като изтъкна, че "изразеното му съжаление и начинът, по който е преживял случилото се“, накланят везните към смекчаващи обстоятелства.
Адвокатът на близките на починалата обаче беше категоричен: "Той е имал техни
Според тях присъдата трябва да е ефективна, а лишаването от книжка с максимален срок.
Защитата на Танев поиска условно наказание, като се позова на заболяванията му и факта, че след инцидента той опитал да окаже първа помощ, макар без успех. Той допълни, че клиентът му се е движил със скорост от 31 км/ч.
Съдът постанови присъдата си, но не приложи допълнителното намаление с 1/3 въпреки съкратеното производство.
Според него това е най-лекото възможно наказание при наличието на множество смекчаващи обстоятелства и по тази причина не могат да се ползват две преференции едновременно.
Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Рокади в община Пловдив: Отива си стар кадър, идва стар кмет
11:19 / 27.10.2025
Пловдив се готви за Sabaton, Savatage, Epica и Sevi ден преди Hil...
11:11 / 27.10.2025
Започнаха "дъждовните" катастрофи в Пловдив
10:57 / 27.10.2025
Можем ли да паркираме на място, на което паркоскобата не е вдигна...
10:05 / 27.10.2025
Безплатни профилактични прегледи в Пловдив
08:41 / 27.10.2025
Картата на имотния пазар в Пловдив: Кои квартали печелят сърцата ...
08:40 / 27.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
14:28 / 25.10.2025
Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
16:32 / 25.10.2025
Вече е на 59 години
13:40 / 25.10.2025
Внезапно и само на 49 почина един от най-добрите адвокати
12:32 / 25.10.2025
Честито на Любо Киров
07:35 / 26.10.2025
Георги Тошев тръшна вратата на bTV
14:07 / 25.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS