|Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч
"На среща с кмета Костадин Димитров разгледахме преди време регистрираните скорости в часовия пояс от 00.00 през нощта до 5.00 сутринта. Имаше шофьор да преминава с 247 км/ч през Тунела. МВР Пловдив могат да издирят всеки такъв водач и да го санкционират спрямо часовия диапазон. Трябва да има контрол, за да спре това безумие по пътищата", каза пред репортер бившия шеф на ОП "Организация и контрол на транспорта" Георги Стоилов.
В момента той е консултант на местната администрация. Кадрите от всички нарушения са предадени на МВР Пловдив.
