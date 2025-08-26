Шофьор мина през Тунела в Пловдив с 247 км/ч

© Plovdiv24.bg Пловдивски джигит е преминал под Тунела на бул. "Цар Борис Трети Обединител" със скорост от 247 км/ч, научи Plovdiv24.bg. Нарушението е било заснето от датчиците на община Пловдив, монтирани по светофарните уредби. Те засичат скоростта на МПС-тата, но не снимат с картина.



"На среща с кмета Костадин Димитров разгледахме преди време регистрираните скорости в часовия пояс от 00.00 през нощта до 5.00 сутринта. Имаше шофьор да преминава с 247 км/ч през Тунела. МВР Пловдив могат да издирят всеки такъв водач и да го санкционират спрямо часовия диапазон. Трябва да има контрол, за да спре това безумие по пътищата", каза пред репортер бившия шеф на ОП "Организация и контрол на транспорта" Георги Стоилов.



В момента той е консултант на местната администрация. Кадрите от всички нарушения са предадени на МВР Пловдив.