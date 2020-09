Шестото издание на Plovdiv Jazz Fest ще се проведе от 5 до 7 ноември

© Авишай Коен Градски Дом на Културата "Борис Христов"



Първата новина от Plovdiv Jazz Fest тази година обаче е свързана с последния концерт от програмата. Световно признатият контрабасист, певец и композитор Авишай Коен ще закрие Plovdiv Jazz Fest. Нещо повече - тъй като местата в залата ще са ограничени наполовина, Авишай Коен се съгласи да направи два концерта един след друг: от 19:30 ч. и от 21:00 ч.



Пловдив ще е част от турнето "50:50:50“, което включва 50 концерта в 50 града и е посветено на навършването на 50 години на музиканта.



Авишай Коен има репутацията на един от най-великите басисти в света през последните две десетилетия. Като композитор обаче той успява да предаде най-директно своето музикантско послание, което достига и вълнува изключително голям брой почитатели. Композициите му отразяват обширна музикална вселена от традиции, култури, езици и стилове: от песни на иврит до ладински народни песни, от комбиниране на класическа музика и джаз до джаз стандарти и съвременен джаз.



Роден в кибуца Кабри, северен Израел, още в ранното си детство музиката има много силно присъствие и влияние за Авишай Коен. Първоначално той свири на пиано, но на 14-годишна възраст заминава временно за САЩ със семейството си. Там открива джаза и започва да свири на бас китара. Авишай Коен завършва Музикалната и художествената академия в Йерусалим, а на 22 години се мести да живее в Ню Йорк, където първоначално работи на улицата и като строителен работник. Учи в Университетът The New School с артисти като Брад Мелдау и скоро започва да свири заедно с панамския пианист Данило Перез. През 1997 г. той става член на Chick Corea’s New Trio и за близо 6 години се превръща в неразделна част от музиката на Чик Кърия. През 2003 г. той започва своята забележителна солова кариера.



В България Авишай Коен пристига със своето ново трио, в което участват Елчин Ширинов – пиано и Рони Каспи – барабани. На сцената на Plovdiv Jazz Fest те ще представят най-новия – 17-ти, албум на Авишай Коен Arvoles. Думата идва от ладински език (древният език, на който говорят сефарадските евреи от диаспората) и означава дървета. Авишай описва албума като нова музика, която в най-голяма степен е рефлексия на него самия. Албумът на независимия лейбъл на Авишай Коен – RazDaz Recordz, излезе миналата година.



През последните пет години на сцената на фестивала гостуваха някои от най-влиятелните и иновативни джаз артисти в света. Сред тях са Кърт Елинг, Ян Гарбарек, Дейв Холанд, Елиане Елиас, Крис Потър, Джон Скофийлд, Якоб Карлсон, Виктория Толстой, Майк Стърн, Дейв Уекъл, Ричард Бона, Джошуа Редман, Дони Маккаслин, Джейсън Моран, Дейвид Линкс, Влатко Стефановски, Розалия де Соуза, Зуко 103, Джон Клиъри, Мария Жоао, Кърт Розенуинкъл, Линда Мей Хан О и други. Част от програмата са били най-новите проекти на български джазмени като Петър Славов-младши, Антони Дончев, Христо Йоцов, Теодосий Спасов, Хилда Казасян, Октет Пловдив.