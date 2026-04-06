Младата изпълнителка от Пловдив Елизабет Стефанова, позната с артистичния си псевдоним Елизабет Визио, представи България по отличен начин на международната музикална сцена, след като спечели две първи места от престижния конкурс Voice of the Stars

"Здравейте! Моята дъщеричка Елизабет Визио, която е на 9 години, спечели две златни купи на световен конкурс за млади вокални таланти "Voice of The Stars" в Загреб, Хърватска.

Класира се на 1-во място в категория "Световен хит" с песента на Уитни Хюстън "I Will Always Love You" и на 1-во масто в категория "Авторска песен" с песен по неин собствен текст на английски, а музиката и аранжимента са на баща й George Visio", съобщи самият родител за Plovdiv24.bg.