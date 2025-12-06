© Facebook виж галерията Доста сериозно е положението в пловдивския район "Южен", пловдивчани в социалните мрежи публикуват снимки и видеа от състоянието на улиците тази сутрин.



Plovdiv24.bg припомня, че според информация на полицията наводнени са кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Цар Борис III-продължение", както и на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци също са разположени полицейски патрули.



Предупреждаваме водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От страна на Община Пловдив са взети мерки за отводняване.



