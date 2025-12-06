ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сериозно е положението в район "Южен", улици се превърнаха в реки и езера
Plovdiv24.bg припомня, че според информация на полицията наводнени са кръстовищата на бул. "Александър Стамболийски" и бул. "Цар Борис III-продължение", както и на бул. "Александър Стамболийски" с бул. "Братя Бъкстон". На тези участъци също са разположени полицейски патрули.
Предупреждаваме водачите, че преминаването там е възможно само за високопроходими автомобили. От страна на Община Пловдив са взети мерки за отводняване.
