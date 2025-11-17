Сериозна промяна в пожарната в Пловдив

© Директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив старши комисар Васил Димов представи пред служителите на дирекцията новите началници, които поемат ръководни длъжности на ключови позиции, назначени с министерска заповед.



Главен инспектор Божил Тодоров ще ръководи сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“, а главен инспектор Иван Мерджанов е назначен за началник на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.



Главен инспектор Божил Тодоров е част от системата на МВР от 2001 г. и е завършил специалност "Пожарна и аварийна безопасност“ във Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – МВР. През годините е заемал оперативни и ръководни длъжности в областта на пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност, включително началник на група "ПГ и СД“, както и временен началник на Първа РСПБЗН – Пловдив.



Божил Тодоров притежава богат практически и ръководен опит в организиране и провеждане на пожарогасителни операции, аварийно-спасителни дейности и обучение на служителите. Като началник на сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“ той ще отговаря за координацията на оперативните екипи, подготовката и професионалното усъвършенстване на огнеборците и спасителите, както и за ефективното реагиране при пожари, бедствия и аварийни ситуации.



Ръководната длъжност изисква не само професионална компетентност, но и изявени личностни качества. Сред ключовите умения на главен инспектор Тодоров са бързото вземане на решения в критични ситуации и способността за планиране и координиране на сложни аварийно-спасителни действия.



Надградените му знания чрез специализирани курсове по височинна работа, първа медицинска помощ, аварийно-спасителни дейности и ръководство на оперативни екипи утвърждават експертността му и го подготвят за успешното изпълнение на новите отговорности.