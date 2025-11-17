ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Сериозна промяна в пожарната в Пловдив
Главен инспектор Божил Тодоров ще ръководи сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“, а главен инспектор Иван Мерджанов е назначен за началник на Първа районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.
Главен инспектор Божил Тодоров е част от системата на МВР от 2001 г. и е завършил специалност "Пожарна и аварийна безопасност“ във Висш институт за подготовка на офицери и научноизследователска дейност – МВР. През годините е заемал оперативни и ръководни длъжности в областта на пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност, включително началник на група "ПГ и СД“, както и временен началник на Първа РСПБЗН – Пловдив.
Божил Тодоров притежава богат практически и ръководен опит в организиране и провеждане на пожарогасителни операции, аварийно-спасителни дейности и обучение на служителите. Като началник на сектор "Пожарогасителна и спасителна дейност“ той ще отговаря за координацията на оперативните екипи, подготовката и професионалното усъвършенстване на огнеборците и спасителите, както и за ефективното реагиране при пожари, бедствия и аварийни ситуации.
Ръководната длъжност изисква не само професионална компетентност, но и изявени личностни качества. Сред ключовите умения на главен инспектор Тодоров са бързото вземане на решения в критични ситуации и способността за планиране и координиране на сложни аварийно-спасителни действия.
Надградените му знания чрез специализирани курсове по височинна работа, първа медицинска помощ, аварийно-спасителни дейности и ръководство на оперативни екипи утвърждават експертността му и го подготвят за успешното изпълнение на новите отговорности.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Над 120 недоносени бебета обгрижиха в УМБАЛ "Пловдив" от началото...
18:20 / 17.11.2025
Окончателно! Кучето Мауси си отива у дома
17:11 / 17.11.2025
Видна полицайка от Пловдив се пенсионира след 35 години вярна слу...
16:45 / 17.11.2025
Външна намеса е причината за ПТП с две жертви край Пловдив?
16:49 / 17.11.2025
Шофьорът, помлял 7 коли в "Изгрев", си призна всичко
13:17 / 17.11.2025
Адвокат опроверга с точни цитати полицая, който каза, че пешеходц...
12:39 / 17.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
26 години заедно, но са само приятели
15:21 / 15.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS