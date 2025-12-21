© Фейсбук виж галерията Сериозна катастрофа е станала преди минути на "Пещерско шосе". За това съобщава редовен читател на Plovdiv24.bg.



Инцидентът е станал на кръстовището с ул. "Равнища". На място има и екип на пожарната, но към момента няма информация за сериозно пострадали.



Щетите по колите са сериозни, а движението е затруднено, тъй като автомобилите, участвали в ПТП-то все още са на пътното платно.