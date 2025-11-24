ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Семинар, посветен на 100-годишнината от рождението на проф. Борис Симеонов
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 18:15Коментари (0)86
©
На 27 ноември 2025 г. от 17:00 ч. в Ректората на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ ще се състои семинар, посветен на 100-годишнината от рождението на изтъкнатия български лингвист проф. Борис Симеонов. Инициативата е на Лингвистичния клуб, носещ името на проф. Симеонов. По покана на Клуба на събитието ще присъства и синът на Борис Симеонов – Златко Димитров, както и колеги и приятели на уважавания учен от различни български университети.

Проф. Борис Симеонов Димитров е роден на 29 септември 1925 г. в село Мургаш, Софийски окръг. Завършва с отличие класическата паралелка на Трета софийска мъжка гимназия (1944 г.) и Класическа филология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“ (1950 г.). През 1952 г. става асистент в Катедрата по общо езикознание на Софийския университет.

През 1964 – 1965 г. специализира в Москва при проф. Владимир Андреевич Звегинцев, а през 1968 – 1971 г. преподава в Института за чуждестранни студенти, където ръководи Катедрата по български език. От 70-те години научната и преподавателската му дейност е свързана главно с Шуменския висш педагогически институт (днес Шуменски университет "Епископ Константин Преславски“) и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“.

Чете лекции по увод в езикознанието в три български университета – СУ "Св. Климент Охридски", ПУ "Паисий Хилендарски" и ШУ "Еп. Константин Преславски", води и спецкурсове по индоевропейско езикознание, балканско езикознание и прабългарски език.

През 1966 г. се хабилитира за доцент с "Топонимията на Годечко“ и "Етимологичен речник на местните названия от Годечко“, а през 1983 г. е избран за професор с труда си "Прабългарска ономастика“, който е издаден едва през 2008 г. с подкрепата на сина му Златко Димитров, дъщеря му Вера Борисова, както и на проф. Петя Асенова.

Проф. Борис Симеонов се откроява не само като талантлив учен, но и като една от най-запомнящите се фигури в българското езикознание, оставили незаличима следа сред колегите и последователите си, които и до днес с обич и признателност го наричат Учения и Учителя. Неслучайно създаденият през 2001 г. Лингвистичен студентско-докторантски клуб в Пловдивския университет носи неговото име – жест на уважение към личността, основала първия езиковедски кръжок в Пловдив и отдала значителна част от времето и творческата си енергия на бъдещите филолози.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив изнесоха официална информация за трагедията с три жертв...
15:36 / 24.11.2025
Дядото е застрелял внука си с 4 куршума, а съпругата си - с един
15:17 / 24.11.2025
ВУАРР Пловдив: Организирана група опитва да присвои активите ни
14:33 / 24.11.2025
19-годишно момиче реши да сложи край на живота си в Пловдив
13:40 / 24.11.2025
В тази къща се е разиграла трагедията, твърдят, че е била ипотеки...
13:24 / 24.11.2025
60 часа след престъплението с три трупа прокуратурата и МВР реших...
12:48 / 24.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
Шефката на РУО Пловдив: Имахме толкова много планове, ще те нося в сърцето си завинаги
10:11 / 22.11.2025
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
В момента ходи във Вечерно училище и е 10-ти клас
20:42 / 23.11.2025
Нова звездна двойка се роди в България
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
Евакуация в заведение в Пловдив! Очевидец: Пуснаха нещо по вентилацията, всички тръгнахме към изхода!
09:03 / 22.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Зима 2025/2026 г.
ДЮШ на ПФК Локомотив (Пд)
Реформи в БДЖ
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: