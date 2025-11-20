ЗАРЕЖДАНЕ...
|Семейство от Пловдив върна вярата в доброто на закъсала шофьорка
"Здравейте! Да споделя една случка от днес. Закъсах на Превала. Нещо прегря пустата кола. Спрях и културно си положих триъгълника. Щото съм съвестен шофьор и спазвам правилата. Отворих предния капак и зачаках....Кой чаках? Да ме пита някой...
Михаля най-вероятно. Да, ама Михаля днес никакъв го нямаше. 40 минути седях диванчипраз на пътя, пуша цигари и оглеждам някой да спре. Жена съм и много ми се щеше някой помощ на даде. Не че ми е длъжен. Тъй де.
Минават, подминават - йок, братче. Никой не ми е длъжен, ама викам поне нещо човешко да изскочи. Накрая се появи една софийска кола, ама толкова свестни хора. Оказаха се пловдивчани и с вещото им знание натъкмиха проблема.
Та, пак казвам, никой на никого не е длъжен, обаче на пътя поне малко човечност очакваме всички. Безаварийно да ви е и се оглеждайте за Михаля!".
