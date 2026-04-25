Тези въпроси зададе пловдивчанка чрез сигнала си до Plovdiv24.bg. Какъв е поводът за недоволството на гражданката? Даваме й думата сега:

"На адрес улица "3-ти март" №11 в Пловдив ("Кючук Париж"), в междублоково пространство, което по предназначение е зелена площ, беше самоволно изградена "рампа" за качване на автомобили. За целта са разбити тротоарни плочки, нарушена е настилката и е променен обликът на мястото, без никакво съобразяване с правилата, безопасността или останалите граждани.

Създава се реална опасност за пешеходците – особено за деца, възрастни хора и майки с колички. Автомобили вече навлизат в зона, която трябва да бъде безопасна и предназначена за хора, а не за паркиране и лични удобства.

Възниква напълно логичният въпрос: в каква държава живеем, след като всеки може да разбива тротоари, да променя общинска собственост и да си "урежда" удобства без никакви последствия? Къде са институциите? Къде е контролът?

Това не е единичен случай – това е симптом на пълна безнаказаност и усещане, че правилата не важат. Докато подобни действия остават без реакция, градската среда ще продължи да се руши, а гражданите ще бъдат поставяни в риск.

Надявам се чрез Вас този проблем да получи гласност и да провокира реакция от страна на отговорните институции. Прилагам снимков материал като доказателство".