Само в Plovdiv24.bg: Емблематична сграда до Главната става турска клиника
Автор: Диана Бикова 15:43Коментари (0)185
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Емблематична сграда в суперцентъра на Пловдив ще бъде превърната в стоматологична клиника, научи Plovdiv24.bg.

Ъгловата сграда на ул. "11 август" №1 от няколко дни е оградена с предпазни пана. В изоставената от близо десетилетие достолепна къща влизат и излизат някакви работници, но не се забелязва същинска строителна дейност. Информационна табела все още не е сложена, но наоколо вече се е разнесла новината, че тук ще се прави турска клиника. 

Лечебното заведение всъщност по документи ще е медико-диагностичен център. В сградата ще има стоматологични кабинети и дентистите ще се регистрират в РЗИ.

В администрацията на район "Централен" за сведение е депозирана скица/виза и разрешение за строеж, издадено от Община Пловдив, информира районният кмет Георги Стаменов. Промяната на предназначението на частна сграда се прави съгласно изискванията на ЗУТ.

В конкретния случай голяма община е съгласувала документацията. В годините назад сградата многократно е сменяла предназначението си, като последната промяна е правена през 2018 г.







