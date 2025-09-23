ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|С телефонно обаждане пловдивчани изхвърлят стари мебели и уреди
В рамките на следващия ден ще бъде осигурена техника, която да ги транспортира, а единственото условие е хората да свалят едрогабаритните отпадъци и да ги натоварят в буса. Услугата не включва извозването на строителни материали, фаянсови плочки и други отпадъци от ремонтни дейности. След като желаещите подадат заявка по телефона, се уточнява удобен за тях ден и час, в който да дойде специализирания автомобил.
Директорът на ОП "Чистота“ Десислава Георгиева апелира към жителите на Пловдив да се възползват от услугата, за да не се образуват нерегламентирани сметища до контейнерите. Събраните отпадъци се транспортират до площадката на ОП "Чистота“, където служители ги извозват до рециклиращи фирми.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив раздава пари за бъдещи млади предприемачи
19:32 / 23.09.2025
Ръчно нарисувана пешеходна пътека изненада пловдивчани
17:22 / 23.09.2025
Участнички в Ергенът: В Пловдив всички са тежките милионери
17:38 / 23.09.2025
18-годишна ученичка от Пловдив има 200 медала от математически съ...
15:26 / 23.09.2025
Кървавата баня край Пловдив: 30 прободни рани с нож в лицето, шия...
15:40 / 23.09.2025
Този е задържаният за убийството в Белащица
14:52 / 23.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
По времето на Бай Тошо колбасите са имали срок на годност 2-3 дни
13:49 / 21.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS