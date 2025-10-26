ИЗПРАТИ НОВИНА
С официална церемония на летище "Пловдив" посрещат първия полет от Милано
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 07:00
©
Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще присъства на официалното посрещане на първия полет по линията Пловдив – Милано (Малпенса). Това ще стане днес, 26.10.2025 г., от 15.00 часа на летище "Пловдив“. 

На събитието ще присъстват още кметовете на общините, които членуват във Фонда за развитие на летището, ръководството на аеропорта и други официални лица.

Редовната линия Пловдив – Милано бе обявена официално обявена в началото на юни тази година на пресконференция в Община Пловдив, в която участваха кметът Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов,  директорът "Комуникации" за Централна и Източна Европа на "Райънеър“ Алисия Войчик-Голебьовска.







