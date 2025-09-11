ЗАРЕЖДАНЕ...
|Руска рулетка в Пловдив! Пешеходци между коли и влакове на бул. "Копривщица"
Всекидневно десетки пешеходци рискуват живота си, като първо пресичат натовареното пътно платно на булеварда, а след това преминават директно през жп линиите – без никаква защита и обезопасяване.
Опасността е двойна – както от преминаващи автомобили, така и от влаковете. Само на около 50 метра по-напред има изградена и обозначена пешеходна пътека, но мнозина я пренебрегват и избират най-опасния вариант.
"Явно мързелът е по-силен от инстинкта за самосъхранение. Това застрашава не само тях, но и водачите, които може да се окажат въвлечени в тежък инцидент“, коментират пловдивчани.
Мястото остава капан за пешеходци и шофьори, а хората настояват институциите най-сетне да вземат мерки за обезопасяването му.
