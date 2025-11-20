ИЗПРАТИ НОВИНА
Ръководството на МУ Пловдив отчете работата си през втората година на управление
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:46
©
"Водено от мотото на мандатната програма за развитие – "Академичност, градивност и прозрачно управление“, ректорското ръководство реализира своите ангажименти чрез прилагането на ясни приоритети, ефективни политики и последователни мерки, насочени към укрепване на институционалния капацитет и повишаване качеството във всички направления“.

Така започна отчета си за втората година от управлението ректорът на Медицински университет – Пловдив проф. д-р Ангел Учиков. Той бе представен по време на Общото отчетно-изборно събрание, на което презентации за изминалия период направиха и ресорните зам.-ректори.

Ректорът представи данни за финансовото състояние, като посочи конкретни цифри за капиталови и стопански разходи, за учебна и научноизследователска дейност. Що се отнася до основните възнаграждения на академичния състав, към януари 2025 г. в зависимост от последната атестационна оценка, приложената стъпка при професорите е от 100 лева, 70 – при доцентите, за главните асистенти и старши преподавателите е 60 лева, а за асистенти и преподаватели – 30 лева. Получената оценка от МОН за първата година от мандата е 3.98 при максимална 4.

Предстои да бъдат завършени значими инвестиционни обекти, насочени към разширяване на материално-техническата база: Библиотека, Музей на медицината и Медицински симулационен тренировъчен център, Спортен център на територията на Медицински колеж. Възстановени са вътрешните улици на територията на висшето училище.

Относно развитието на академичния състав, заелите по-висока академична длъжност през отчетния период: 19 – професори, 22 – доценти, 63 – главни асистенти.

Ръст на кандидат-студентите с по 200 през изминалите две години и сто процента изпълнение на държавния план-прием отчете зам.-ректорът по учебната дейност проф. д-р Веселина Горанова. Тя отбеляза новия алгоритъм за класиране, при който се отчитат подредбата на желанията и балът, позволяващ подбор на най-добрите кандидати. Увеличен е и броят на чуждестранните кандидат-студенти, като за изминалата кампания те са били 1153. Eдна трета от тях са от UK. Центърът за професионално обучение разработва програма за "Парамедик“ – 4 степен, а Департаментът за езиково и специализирано обучение стана тестови център за полагане на изпити за получаване на сертификати на Cambridge.

Общият брой публикации с афилиация МУ-Пловдив за 2025 г. е 660, отчете в презентацията си зам.-ректорът по научноизследователската дейност проф. д-р Мария Токмакова. 470 са с импакт фактор, а цитиранията са 9002. Утроени са средствата за публикации в списания с отворен достъп през отчетния период. Юбилейна научна конференция по повод 80 г. на МУ-Пловдив, Лятно училище с международно участие на 9 световнопризнати учени, традиционните форуми "Наука и младост“ и "Дни на медицинската наука“ са основна част от реализираните значими форуми.

По Националната програма за млади учени и постдокторанти са усвоени 277 619 лева, а одобрените участници – 49.  В докторантското училище има 64 акредитирани програми, а новозачислените доктори са 54. Общият брой на подадените статии за списание "Фолиа Медика“ са 485, като публикуваните са 101. Отбелязан бе приносът на НИМУ към публикационната активност, участието в научни форуми, монографии, учебници и помагала. Експертите от сектор "Регистри“ са актуализирали профилите на всички учени, вписани са и индивидуалните наукометрични показатели.

Активностите по линия на членството в международни организации и асоциации представи зам.-ректорът по международно сътрудничество и студентска интеграция проф. д-р Нешка Манчорова. 25 са изходящите студентски мобилности по програма "Еразъм+“, а на академичен и неакадемичен състав – 56. С 30 на сто са увеличени входящите мобилности. 17 са активните споразумения, като само през настоящата година са подписани нови 8. Първи чуждестранен докторант от Италия е защитил дисертация в МУ-Пловдив през 2025 г.Публични лекции, дипломатически визити, срещи на студенти с представители на съсловни организации и проект за интеграция The Bridge са осъществени от екипа през отчетния период.

28 действащи проекта – национални, международни, финансирани от еврофондове, както и по съвместни програми, отчете проф. д-р Николета Трайкова – зам.-ректор по проектната дейност. Тя постави акцент върху ПСПИИР и ПЕРИМЕД2, като отбеляза и проектите по програма "Фулбрайт“ и по договорености с бизнеса. МУ-Пловдив ще бъде водеща организация в консорциум от 8 международни партньора по проект в сферата на AI по "Хоризонт Европа“. Очакват се резултати от осем проекта (фундаментални изследвания) – кандидатури към Фонд "Научни изследвания“ 2026 г.

386 зачислени специализанти през настоящата година и 322-ма за 2024 г. отчете проф. д-р Силвия Цветкова – зам.-ректор по следдипломно обучение. Действащите договори за обучения са 124, като 8 са с университетски болници (2 от тях извън Пловдив), 64 – с МБАЛ, МЦ, ДКЦ, 45 – с практики за първична помощ и 7 – с центрове за дентална медицинска помощ. Реализираните курсове и индивидуални обучения са 148. В Медицинския симулационен тренировъчен център са проведени 771 обучения, 20 официални посещения, форуми, срещи с кандидат-студенти, събития на студентските организации и асоциации.

Приключили и предстоящи акредитационни процедури бяха във фокуса на презентацията на доц. д-р Веселина Кондева – зам.-ректор по качество и акредитация. През януари се очаква експертна група, която ще посети всички структурни звена на МУ-Пловдив, ще проведе срещи с преподаватели и студенти. Представени бяха анализи за мястото на МУ-Пловдив в международните рейтинг класации, външните и вътрешни одити, анкетните проучвания, сътрудничеството със Студентския съвет, за участието в заседанията на Съвета на ректорите и в дейностите на Сдружението на медицинските университети, които обединяват усилия за развитие на образованието, науката и добрите академични практики.

Осъществените срещи с лечебни заведения с цел подобряване качеството на студентските практики и стажове представи проф. д-р Росен Димов – зам.-ректор по учебно-болнична координация. Той представи осъществените съвместни практически инициативи със студентските организации, както и реализирани посещения в чуждестранни лечебни заведения за обмяна на опит и добри практики. Продължава усъвършенстването на работата ни с учебно-болничните бази, като се водят преговори за допълнителни споразумения, касаещи летните стажове.

"Две години минаха – бързо, интензивно, на моменти дори бурно. Разбира се, имаме още много работа. Но ако запазим онази тиха решителност, с която всеки от нас гради своята част от общото цяло, успехът няма да бъде въпрос на късмет, а на неизбежност. Благодаря ви, колеги – за разума, за критичността, за споровете, за подкрепата, за труда, който невинаги се вижда, но винаги се усеща. Благодаря на всички вас – преподаватели, студенти, административен екип – за отговорната работа и ангажираност. Благодаря ви за енергията, доверието и смисъла, които влагате всеки ден“, каза в заключението си ректорът проф. Учиков.

Избори

На настоящото заседание бяха направени избори за председател и зам.-председател на Общото събрание, приет беше отчет на Контролния съвет и избрани членове за попълване на състава на КС и АС от квотата на студентите и докторантите. От 243-ма делегати вота си за председател проф. д-р Слави Делчев и зам.-председател проф. д-р Илияна Пачева-Хаджиева дадоха 231 от членовете. 224 гласуваха "за“ проф. д-р Иван Новаков като председател на КС. Избраните студенти са Никол Димитрова и Ивайло Кунчев.







