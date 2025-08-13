ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ромски фамилии от Пловдивско под специално наблюдение в борбата срещу отпадането на ученици
Най-честата причина – за 290 ученици – е заминаване в чужбина. Други деца са били в риск, а трети не са открити от службите на постоянния си адрес. През миналата година в областта са извършени общо 22 000 проверки в училища и по домовете на учениците.
"Причините за отпадането могат да се обобщят най-кратко – липса на финансови възможности, миграция и ранните бракове“, заяви пред БНТ областният управител на Пловдив проф. Христина Янчева.
Най-много ученици напускат училище след 5-и и 7-и клас. В Основно училище "Христо Ботев“ в Раковски, от общо 660 деца годишно по двама прекъсват образованието си, най-често по семейни причини.
"Около 16% от учениците са от ромски произход. Работим превантивно с около 5-6 фамилии, при които има риск от отпадане. Още преди началото на учебната година разговаряме с родителите и ги информираме, че образованието е задължително“, коментира директорът на училището Кремена Алексиева.
Образователните медиатори и институциите организират срещи с родители по няколко пъти годишно, но не винаги получават съдействие. Според д-р Асен Колев, експерт по етнически въпроси, учителите трябва да работят по-тясно със семействата и в екипите да се включват и социални работници.
"Тези групи трябва да бъдат обучени, особено когато работят в етнически квартали, и да създават нормална среда за комуникация. Не винаги е необходимо да има полицай с тях“, уточни Колев.
В следващите дни над 20 екипа ще започнат обходи по училищата за откриване на фиктивно записани ученици. Ще се провеждат и срещи със семействата, за да бъдат задържани децата в класните стаи. През миналата година в областта са съставени 264 акта на родители, чиито деца не са посещавали училище.
