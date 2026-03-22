Родител се свърза с екипа на Plovdiv24.bg, за да сподели проблем, свързан медицинската грижа в ДЦГ Валентина и в останалите градини в Пловдив.
По думите му медицинската сестра в детската градина си тръгва всеки работен ден в 16:00 часа, докато детското заведение работи до 19:00 часа и в този период продължават да присъстват деца.
"Възниква основателен въпрос – кой носи отговорност при инцидент, алергична реакция, висока температура, травма или друг спешен здравословен проблем след 16:00 часа? Има ли изобщо осигурено медицинско покритие в тези три часа?
Като родител считам, че това е сериозен риск за здравето и безопасността на децата. До момента не е представена ясна информация как е организирана здравната грижа в часовете без медицинско лице.", споделя той пред нас.
След проверка на Plovdiv24.bg стана ясно, че медицинските лица са на 8-часов работен ден, а след приключването му при инцидент с някое дете от градината търсят спешна помощ, която да помогне своевременно.
Родител от Пловдив: А ако стане инцидент след 16.00 часа?
След грубо отношение на шофьор на рейс, пловдивчанка: Файда няма ...
20:22 / 21.03.2026
В подготвка за лятото община Пловдив дава на търг заведение до ем...
18:58 / 21.03.2026
Безплатен градски транспорт в Пловдив: Гласуват мярката "Бял биле...
18:45 / 21.03.2026
Пловдив дава близо 2,5 млн. € за чисти шахти и слага край на улиц...
18:36 / 21.03.2026
За първи път в Пловдив и страната прожектират емблематични филми ...
18:30 / 21.03.2026
