Автор: Ивет Калчишкова 10:07

Родител се свърза с екипа на Plovdiv24.bg, за да сподели проблем, свързан медицинската грижа в ДЦГ Валентина и в останалите градини в Пловдив.



По думите му медицинската сестра в детската градина си тръгва всеки работен ден в 16:00 часа, докато детското заведение работи до 19:00 часа и в този период продължават да присъстват деца.



"Възниква основателен въпрос – кой носи отговорност при инцидент, алергична реакция, висока температура, травма или друг спешен здравословен проблем след 16:00 часа? Има ли изобщо осигурено медицинско покритие в тези три часа?



Като родител считам, че това е сериозен риск за здравето и безопасността на децата. До момента не е представена ясна информация как е организирана здравната грижа в часовете без медицинско лице.", споделя той пред нас.



След проверка на Plovdiv24.bg стана ясно, че медицинските лица са на 8-часов работен ден, а след приключването му при инцидент с някое дете от градината търсят спешна помощ, която да помогне своевременно.