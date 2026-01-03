ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Родител: Полицаи глобиха сина ми, но наказанието е твърде сурово
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:00Коментари (1)1653
©
Родители на ученик от една от пловдивските гимназии изразиха възмущението си от наложена санкция за сина им, който е бил глобен с 200 лв. и с отнети 10 т. от "книжката“ за велосипед, за нарушение на пешеходна пътека и светофар. Инцидентът е станал на кръстовището на бул. "България“ с ул. "Делянка“, където ученикът, движейки се по велоалеята към училище, не е слезнал от колелото си и не е спрял на светофар.

"Синът ми осъзнава грешката си и е готов да си понесе наказанието. Въпросът е по-скоро в размера на санкцията – за едно дете 200 лв. е голяма сума, особено в сравнение с наказанията за водачи на леки автомобили, които прелитат на червено или превишават скоростта и получават по-малки глоби“, сподели родителят.

Той добавя, че ситуацията поставя и въпроси относно организацията на движението на самото кръстовище.

"Движейки се по велоалеята към езиковите гимназии, велосипедистите се оказват дясно стоящи на кръстовището. Би било полезно КАТ да проведат няколко часа обучение за правата и задълженията на децата на пътя, преди да започнат да налагат глоби“, коментира родителят в своя сигнал до Plovdiv24.bg.

Освен това семейството подчертава финансовия аспект на наказанието – глобата е почти равна на месечните разходи за подготовка на абитуриента за матурите. Синът няма други доходи, освен стипендия и пенсия от починалия си баща.

"Ще намерим начин да платим глобата, но е странно движейки се с колело по велоалея, едно дете да търпи по-голяма санкция от водач на лек автомобил, нарушил правилата на пътя по сериозен начин“, допълва родителят.







Зареждане! Моля, изчакайте ...
+1
 
 
Познаването на законите е лична отговорност, не на трето лице, което да отделя време, за да ви запознава с тях!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив се готви за Йордановден: Водосвет, литийно шествие и хвър...
10:00 / 03.01.2026
Георги Стаменов: Годината беше тежка, но сравнително успешна за р...
08:30 / 03.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през ноември
07:00 / 03.01.2026
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на ц...
14:54 / 02.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
07:00 / 02.01.2026
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
Българин: Купих си неща за 32 лв., дадох 100 лв. на касиерката и тя ми поиска по-малка сума - нямаше да ми върне. Трябваше да взимам още неща
13:50 / 02.01.2026
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
При внасяне на суми в банката над 5000 евро се изисква декларация за произход на средствата
09:23 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локомотив Пловдив отбелязва вековен юбилей
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
51-ото Народно събрание
Напрежение между САЩ и Венецуела
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: