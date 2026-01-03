ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Родител: Полицаи глобиха сина ми, но наказанието е твърде сурово
"Синът ми осъзнава грешката си и е готов да си понесе наказанието. Въпросът е по-скоро в размера на санкцията – за едно дете 200 лв. е голяма сума, особено в сравнение с наказанията за водачи на леки автомобили, които прелитат на червено или превишават скоростта и получават по-малки глоби“, сподели родителят.
Той добавя, че ситуацията поставя и въпроси относно организацията на движението на самото кръстовище.
"Движейки се по велоалеята към езиковите гимназии, велосипедистите се оказват дясно стоящи на кръстовището. Би било полезно КАТ да проведат няколко часа обучение за правата и задълженията на децата на пътя, преди да започнат да налагат глоби“, коментира родителят в своя сигнал до Plovdiv24.bg.
Освен това семейството подчертава финансовия аспект на наказанието – глобата е почти равна на месечните разходи за подготовка на абитуриента за матурите. Синът няма други доходи, освен стипендия и пенсия от починалия си баща.
"Ще намерим начин да платим глобата, но е странно движейки се с колело по велоалея, едно дете да търпи по-голяма санкция от водач на лек автомобил, нарушил правилата на пътя по сериозен начин“, допълва родителят.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 57 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Новини от Пловдив:
Пловдив се готви за Йордановден: Водосвет, литийно шествие и хвър...
10:00 / 03.01.2026
Георги Стаменов: Годината беше тежка, но сравнително успешна за р...
08:30 / 03.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през ноември
07:00 / 03.01.2026
Пловдичанин остана доста неприятно изненадан от закръглянето на ц...
14:54 / 02.01.2026
Новините от Пловдив, които не биваше да пропускате през октомври
07:00 / 02.01.2026
През 2026 община Пловдив продава десетки апартаменти и апетитни и...
19:17 / 01.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдивчанин остана в ступор на касата на магазин
14:55 / 01.01.2026
Камен Алипиев- Кедъра: Всичко вървеше надолу и назад
14:44 / 01.01.2026
Германска медия: България е по-богата, отколкото изглежда
14:31 / 02.01.2026
Заради липсата на бюджет, много семейства ще останат без детски надбавки
13:49 / 02.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдеще
07:15 / 01.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS