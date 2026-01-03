Родител: Полицаи глобиха сина ми, но наказанието е твърде сурово

© Родители на ученик от една от пловдивските гимназии изразиха възмущението си от наложена санкция за сина им, който е бил глобен с 200 лв. и с отнети 10 т. от "книжката“ за велосипед, за нарушение на пешеходна пътека и светофар. Инцидентът е станал на кръстовището на бул. "България“ с ул. "Делянка“, където ученикът, движейки се по велоалеята към училище, не е слезнал от колелото си и не е спрял на светофар.



"Синът ми осъзнава грешката си и е готов да си понесе наказанието. Въпросът е по-скоро в размера на санкцията – за едно дете 200 лв. е голяма сума, особено в сравнение с наказанията за водачи на леки автомобили, които прелитат на червено или превишават скоростта и получават по-малки глоби“, сподели родителят.



Той добавя, че ситуацията поставя и въпроси относно организацията на движението на самото кръстовище.



"Движейки се по велоалеята към езиковите гимназии, велосипедистите се оказват дясно стоящи на кръстовището. Би било полезно КАТ да проведат няколко часа обучение за правата и задълженията на децата на пътя, преди да започнат да налагат глоби“, коментира родителят в своя сигнал до Plovdiv24.bg.



Освен това семейството подчертава финансовия аспект на наказанието – глобата е почти равна на месечните разходи за подготовка на абитуриента за матурите. Синът няма други доходи, освен стипендия и пенсия от починалия си баща.



"Ще намерим начин да платим глобата, но е странно движейки се с колело по велоалея, едно дете да търпи по-голяма санкция от водач на лек автомобил, нарушил правилата на пътя по сериозен начин“, допълва родителят.