|Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
Недялко Славов е носител на национални награди за поезия и проза, сред които Национална награда за поезия "Иван Николов“ за сборника с поеми и стихотворения "Мраморни години“, Национална награда за литература "Христо Г. Данов“ за романите "Фаустино“ и "Камбаната“, Награда "Хеликон“ за нова българска художествена проза за романите "432 херца“ и "Камбаната“, както и множество литературни номинации.
Недялко Славов има особено място в съвременната българска литература. Творбите му са пропити със страстен хуманизъм, стилът му е експресивен и изключително метафоричен.
Честит 73-и рожден ден!
