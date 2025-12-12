ИЗПРАТИ НОВИНА
Роден е в Пловдив на днешния ден преди 73 години
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:18
©
Недялко Славов е съвременен български поет, писател и драматург. Роден е на 12 декември 1952 г. в Пловдив. Автор е на сборници с поезия, разкази, пиеси и романи. Завършил е българска филология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ и културология в Софийския университет "Св. Климент Охридски“. Превеждан е на английски, немски, руски и гръцки език.

Недялко Славов е носител на национални награди за поезия и проза, сред които Национална награда за поезия "Иван Николов“ за сборника с поеми и стихотворения "Мраморни години“, Национална награда за литература "Христо Г. Данов“ за романите "Фаустино“ и "Камбаната“, Награда "Хеликон“ за нова българска художествена проза за романите "432 херца“ и "Камбаната“, както и множество литературни номинации.

Недялко Славов има особено място в съвременната българска литература. Творбите му са пропити със страстен хуманизъм, стилът му е експресивен и изключително метафоричен.

Честит 73-и рожден ден!







