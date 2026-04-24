Река Марица за пореден път доказа, че крие истински речни чудовища в коритото си. Пловдивчанинът Атанас Христосков от "Съюз на ловците и риболовците в България" ознаменува края на активния риболовен сезон преди пролетната забрана с впечатляващ трофей – кефал с тегло 2,3 кг.

Слуката спохожда 37-годишния риболовец през първия уикенд на април в района на град Пловдив. Въпреки че денят не е бил белязан от масов улов, качеството на уловената риба категорично е компенсирало липсата на количество.

Докато неговият колега и приятел Георги Ангелов залага на ръчно изработени воблери, Атанас се доверява на силиконова примамка - Savage Gear Cannibal. Стратегията му се оказва печеливша в конкретните условия на реката.

"Хванах една-единствена риба, но каква - истински трофей! Проводката беше на изтичане с леко задържане, а ударът дойде на дълбочина около 1 метър“, споделя Наско за моментите на борбата.

Уловът на кефал с такова тегло е истинско събитие, тъй като екземпляри над 2 кг са изключителна рядкост. Стойността на този трофей е още по-голяма, защото подобни риби притежават натрупан опит и инстинкти, които ги правят почти невъзможни за излъгване с изкуствени примамки.

Атанас Христосков, който е родом от град Пещера, но от години е установил живота си под тепетата, е известен сред колегите си със своето спортсменско отношение. И този път той не изневерява на принципите си - след кратка фотосесия за спомен, трофейният кефал е върнат обратно във водите на Марица, за да продължи своя живот.