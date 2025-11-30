ЗАРЕЖДАНЕ...
|"Резенче любов" 2025: Добротата оживя в ПГМТ "Проф. Цветан Лазаров"
Събитието беше открито с изпълнения на гайдарите Георги Пасков (11Г) и Георги Духчев (11Д) от Гайдарски състав "Тракийче“, които внесоха автентична българска атмосфера още в първите минути. В програмата се включиха и учениците Гери (10Б) и Мария (8Б), които представиха текстове на Петя Дубарова и Джани Родари.
Доброто настроение осигуриха диджеите Атанас (12А) и Иван (10Б), а един от най-запомнящите се моменти бе появата на Панда и Стич — любими герои, осигурени от Popinski.4fun, зад които стои бивш ученик на гимназията. Двамата герои се превърнаха в истинска атракция за децата и посетителите, раздавайки прегръдки и усмивки.
Организаторът на инициативата, Фани Пейчева, сподели за значението на събитието:
"Всяка година "Резенче любов“ ми напомня, че доброто е най-силно, когато е споделено. Това събитие не е просто базар — то е жест, отношение и общност. Гордея се с нашите ученици и колеги, които влагат сърце и показват, че Механото може да бъде пример за човечност.“
Директорът на гимназията, инж. Анета Чилингирова, също поздрави участниците и подчерта значението на инициативата като част от възпитателната мисия на училището.
"Резенче любов“ се утвърждава като едно от най-разпознаваемите и значими събития в календара на училището – пример за това как една идея, подкрепена от общност, може да променя животи и да носи надежда.
