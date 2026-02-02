ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Регионален природонаучен музей – Пловдив представя нов проект
Датата на представянето - днес, 2 февруари, съвпада със Световния ден на влажните зони – значима екологична дата, която подчертава ролята на реките, езерата, моретата и океаните, както и на обитаващите ги видове.
През 2026 г. се отбелязват 55 години от подписването на Рамсарската конвенция, насочена към опазването на влажните зони по света. Тазгодишното мото на международната кампания е "Влажните зони и традиционни знания: Честване на културното наследство“ – тема, която е пряко свързана с Пловдив като град с богато културно и историческо наследство.
Чрез реализирането на настоящите дейности организаторите още веднъж подчертават неразривната връзка между културното и природното наследство и значението им за устойчивото развитие и обществената ангажираност с екологичните предизвикателства.
Подробна информация за дейността:
Дейност "Животински истории за климатичните промени“ по проект на Община Пловдив BG-RRP-11.021-0003 "Отново заедно“ по процедура BG-RRP-11.021 "Ново поколение местни политики за култура за големи Общини“, финансиран от Европейския съюз, чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU (СледващоПоколениеЕС) по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на Република България, администриран от Национален фонд "Култура“.
Дейността има за цел да повиши обществената информираност за опазването на природата, като представи сложната научна информация по достъпен, емоционален и ангажиращ начин. Фокусът попада върху климатичните промени през призмата на животинските видове, като ключови индикатори за състоянието на природата. Чрез съчетаване на наука и изкуство, той насърчава положителни емоции, ценности и съпричастност към естествения свят, вдъхновява уважение, любопитство и творчество и мотивира екологично поведение и активна гражданска позиция.
Дейността обединява няколко взаимосвързани форми на културно съдържание в един интегриран културен продукт, посветене на връзката между животинските видове и климатичните промени:
Мултимедийни видеа
Пет кратки (60-секундни) циклични филми ще представят климатично уязвими хабитати и видове, включени в постоянна експозиция на музея. Те ще представляват видове и местообитания в най-новата зала на музея - зона Африка и Австралия
Мобилна изложба
Изложбата “Уязвимите" представя 25 редки и защитени животински вида от фауната на България, уязвими от климатичните промени. Те ще се визуализират чрез висококачествени фотографии и оригинални научно-популярни текстове. Дизайнът и конструкцията ще бъдат изготвени от професионалисти от сферата на изкуството. Изложбата ще бъде отпечатана на мобилна сглобяема конструкция, която позволява нейното пренасяне и позициониране в различни локации.
Официалното откриване на мобилната изложба “Уязвимите" ще се осъществи на 10.02.2025 г. от в Дондуковата градина, до Регионален Природонаучен музей.
Куклено-театрална постановка
В края на март е планирана представянето на куклена-театрална постановка “Изчезналото кралство" - “(Почти) изчезналите видове", която е копродукция на Регионален природонаучен музей - Пловдив, Зоологическа градина – Пловдив и Държавен куклен театър - Пловдив. Тя разказва екологичната история на два емблематични животински вида - европейския бизон и дроплата. Планираме да се реализират 4 представления на сцената на Държавен Куклен театър - Пловдив. Представленията ще бъдат фото и видео заснети от професионалисти.
В дейностите сме включили и младежи с интелектуални затруднения от социално предприятие в Пловдив, които ще изработят сувенири и ще ги подаряват на посетителите след постановките.
Премиерата на куклено-театралната постановка е планирана за 20-ти март от 18 ч., в навечерието на Международния ден на кукления театър и във връзка с международната екологична инициатива "Часът на Земята“, която се отбелязва от 20 ч. на следващия ден.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Вижте как четири снегорина чистят чист булевард в Пловдив
22:23 / 01.02.2026
Това не е Стара планина, а Пловдив
20:57 / 01.02.2026
Аптеки в Пловдив вдигат цените, ето защо
18:44 / 01.02.2026
Изумителна гледка в небето над Пловдив
18:35 / 01.02.2026
Малките улички побеляха, сутринта ще е под нулата, дано няма изне...
18:23 / 01.02.2026
Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в Пловдив
18:29 / 01.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Юксел Кадриев с интересен бизнес
13:00 / 31.01.2026
Изпълнителен директор на банка: Клиенти внасяха по 50-60 000 лева на ден
10:39 / 31.01.2026
Краят на януари слага край на проблемите на три зодии
07:32 / 31.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS