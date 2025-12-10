ИЗПРАТИ НОВИНА
Разочарован студент от Пловдив: Бях с нагласата, че ще съм сред умни хора
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:39Коментари (1)2148
Увреден от неизвестен извършител лек автомобил стана повод за размисли от страна на студент на Пловдивския университет. Колата е била ударена пред общежитията на вуза:

Бях записал университет с нагласата, че ще съм сред умни и рационално мислещи хора. Мислех си, че щом си записал да учиш най-висша форма на образование, значи най-малкото имаш някакви първични инстинкти за правилно и неправилно - очаквания, разбити на парчета.

На първата снимка е колата ми, ударена на паркинга - ок, случва се на всеки, но най-малкото, което можеш да направиш, е да оставиш една бележка като голям човек!

На втората снимка - разминаването в дясното "платно" е много трудно и бавно (макар и да не личи на снимката), най-добре всички да проверяваме как сме паркирали, да преценим и тогава да поемем по пътя си, иначе сами ще сте си виновни за одрасканите ви коли.

Просто мислете, не е трудно. Разбира се не слагам всички под общ знаменател.







За щетата ясно. Но , научете се да паркирате. Всички паркирали по средата на пътя са в нарушение. Как да излезнат тези паркирали на паркинга? Преди няколко дена при такова паркиране , един водач на МПС нямаше как да излезне от паркинга , защото теоретично , нямаше как да направи маневрата заради паркиралите по средата. При такова паркиране, нормално щети.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

