Увреден от неизвестен извършител лек автомобил стана повод за размисли от страна на студент на Пловдивския университет. Колата е била ударена пред общежитията на вуза:



Бях записал университет с нагласата, че ще съм сред умни и рационално мислещи хора. Мислех си, че щом си записал да учиш най-висша форма на образование, значи най-малкото имаш някакви първични инстинкти за правилно и неправилно - очаквания, разбити на парчета.



На първата снимка е колата ми, ударена на паркинга - ок, случва се на всеки, но най-малкото, което можеш да направиш, е да оставиш една бележка като голям човек!



На втората снимка - разминаването в дясното "платно" е много трудно и бавно (макар и да не личи на снимката), най-добре всички да проверяваме как сме паркирали, да преценим и тогава да поемем по пътя си, иначе сами ще сте си виновни за одрасканите ви коли.



Просто мислете, не е трудно. Разбира се не слагам всички под общ знаменател.