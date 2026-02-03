ЗАРЕЖДАНЕ...
|Раковски празнува 60 г. от обявяването му за град
Градът е създаден през 1966 година чрез сливането на 3 села – Генерал Николаево, Секирово и Парчевич, в миналото наричани съответно Калъчлий, Балтаджа и Алифакъх. Първоначално за име на града са обсъждани три предложения – Парчевич, Тракия и Раковски. На 26 януари 2026 г. се навършиха 47 години от основаването на община Раковски.
Кметът на община Раковски Павел Гуджеров отправи поздравление към съгражданите си:
"Скъпи съграждани, днес, когато отбелязваме 60 години от обявяването на Раковски за град, сърцето ми е изпълнено с гордост и благодарност към всеки един от вас — хората, които правят нашия град жив, красив и сплотен.
Раковски е повече от място на картата – той е дом, вяра и сила. През тези 60 години градът ни доказа, че когато сме заедно, можем да преодоляваме трудности и да градим бъдеще с увереност и достойнство.
Днес искам да изкажа дълбока благодарност към всеки, който е допринесъл, допринася и ще допринася за развитието на нашия град — вашата отдаденост, труд и любов към Раковски са това, което ни прави силни и единни. Всеки от вас, със своите усилия, идеи и грижа за общността, е част от историята и бъдещето на нашия град.
Вие сте душата на Раковски — с вашата всеотдайност, топлина и обич към родното място. Всяка усмивка, всяко добро дело и всяка малка стъпка в развитието на нашата общност са доказателство за силата на единството и за това, че заедно можем да преодоляваме всички предизвикателства.
На този юбилей ви пожелавам много здраве, щастие и хармония във всеки дом. Нека любовта към нашия град ни вдъхновява да продължаваме да градим заедно бъдещето с вяра, надежда и упоритост.
Бъдете горди, бъдете обединени, и нека Раковски продължава да расте и да бъде дом за всички ни — място, където сърцата се срещат и мечтите се сбъдват."
Кметът Павел Гуджеров кани съгражданите си тази вечер от 18:30 в НЧ "Св.Св. Кирил и Методий" заедно да отпразнуват 60-тия юбилей на град Раковски. Събитието ще е с интересна програма и със специалното участие на един от най-изтъкнатите жители - Георги Самуилов.
