|Районен кмет чете приказки на ученици от Пловдив
Още в началото на седмицата учениците попаднаха в "сладка" литературна игра – всеки изтегли свое "шоколадче късмет" с името на български автор и книга, която трябва да прочете до края на седмицата.
Второкласниците посрещнаха кмета с любими български приказки. Любенова им прочете "Който не работи, не трябва да яде", а децата с желание разговаряха за труда, уважението и добротата.
Малко по-късно четвъртокласниците показаха своя талант чрез музикална приказка – комбинация от текст, ритъм и актьорска игра, която впечатли гостите със своята креативност.
"Децата ме заредиха с много положителни емоции. Виждам в тях любопитство, смелост и истинска любов към книгите," сподели Венцислава Любенова.
Район "Северен" продължава да подкрепя инициативи, които вдъхновяват младите читатели и насърчават любовта към знанието.
