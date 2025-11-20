© виж галерията С много настроение и детски усмивки премина посещението на кмета на Район "Северен" Венцислава Любенова в НУ "Христо Ботев", част от инициативата "Седмица на четенето 2025".



Още в началото на седмицата учениците попаднаха в "сладка" литературна игра – всеки изтегли свое "шоколадче късмет" с името на български автор и книга, която трябва да прочете до края на седмицата.



Второкласниците посрещнаха кмета с любими български приказки. Любенова им прочете "Който не работи, не трябва да яде", а децата с желание разговаряха за труда, уважението и добротата.



Малко по-късно четвъртокласниците показаха своя талант чрез музикална приказка – комбинация от текст, ритъм и актьорска игра, която впечатли гостите със своята креативност.



"Децата ме заредиха с много положителни емоции. Виждам в тях любопитство, смелост и истинска любов към книгите," сподели Венцислава Любенова.



Район "Северен" продължава да подкрепя инициативи, които вдъхновяват младите читатели и насърчават любовта към знанието.