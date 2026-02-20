ИЗПРАТИ НОВИНА
Район "Западен" помага на нуждаещи се пловдивчани през април
Автор: Екип Plovdiv24.bg 18:57Коментари (0)286
© Google
През 2026 г. район "Западен“ ще бъде една от локациите, на които през месец април уязвими граждани ще могат да получат хранителни и хигиенни продукти от БЧК-Пловдив, съобщи кметът Тони Стойчева

"За нас е чест да бъдем партньори на институция с дългогодишна мисия да помага, да подкрепя и да служи на обществото. Особено ценна е нейната работа в различни направления – провеждане на курсове по първа долекарска помощ, лекции по медийна грамотност, дейности по превенция на насилието, както и насърчаване на дарителството и доброволчеството.

Район "Западен“ партнира на Български Червен кръст - Пловдив и на Български младежки Червен кръст - Пловдив, защото споделяме и припознаваме каузите и ценностите на хуманитарната организация.

През 2025 г. район "Западен“ разшири и надгради сътрудничеството като съвместно с Български червен кръст предоставихме дарения в натура на 45 лица и семейства по повод великденските и коледните празници, както и регулярно подпомагахме нуждаещи се чрез средства от фонд "Милосърдие“.

Раздадохме хранителни пакети и стоки от първа необходимост на 20 лица и подкрепихме кампанията "Дни на задружност“ на Български младежки Червен кръст – Пловдив за закупуване на апаратура за Детската клиника към УМБАЛ "Св. Георги“, като дарихме 1000 лв. – средства, събрани по време на коледния благотворителен базар."







