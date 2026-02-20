ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Район "Западен" помага на нуждаещи се пловдивчани през април
"За нас е чест да бъдем партньори на институция с дългогодишна мисия да помага, да подкрепя и да служи на обществото. Особено ценна е нейната работа в различни направления – провеждане на курсове по първа долекарска помощ, лекции по медийна грамотност, дейности по превенция на насилието, както и насърчаване на дарителството и доброволчеството.
Район "Западен“ партнира на Български Червен кръст - Пловдив и на Български младежки Червен кръст - Пловдив, защото споделяме и припознаваме каузите и ценностите на хуманитарната организация.
През 2025 г. район "Западен“ разшири и надгради сътрудничеството като съвместно с Български червен кръст предоставихме дарения в натура на 45 лица и семейства по повод великденските и коледните празници, както и регулярно подпомагахме нуждаещи се чрез средства от фонд "Милосърдие“.
Раздадохме хранителни пакети и стоки от първа необходимост на 20 лица и подкрепихме кампанията "Дни на задружност“ на Български младежки Червен кръст – Пловдив за закупуване на апаратура за Детската клиника към УМБАЛ "Св. Георги“, като дарихме 1000 лв. – средства, събрани по време на коледния благотворителен базар."
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Проверки в магазини за хранителни стоки в Пловдив
14:48 / 20.02.2026
Сблъсък между тир и микробус на Скобелева майка
13:30 / 20.02.2026
Задържаният за убийството до Пловдив поканил роднина да влезе в к...
12:47 / 20.02.2026
Този е арестуваният за убийството край Пловдив
12:10 / 20.02.2026
ЧСИ продава голяма производствена база в Пловдивско
11:47 / 20.02.2026
Тежък инцидент с туба бензин, млада жена е с множество изгаряния ...
11:45 / 20.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
"Ергенът" съди една от участничките
16:09 / 18.02.2026
Мъж по погрешка хвърли на боклука 20 кюлчета злато
11:53 / 18.02.2026
Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен
17:38 / 18.02.2026
Едно от златните ни момичета днес става на 61
09:20 / 18.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS