Район "Южен" и РЦТХ – Пловдив със съвместна акция по кръводаряване
Автор: Екип на Plovdiv24.bg 22:10
©
Район "Южен“ организира акция по безвъзмездно и доброволно кръводаряване. Инициативата се провежда съвместно с Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив.

Акцията "Бъди силен, дари кръв!“ ще се проведе на 8 октомври между 9:00 и 13:00 часа в сградата на районното кметство.

"Няма по-велико дело от това да се помогне на човек в нужда. Нека всеки, който може и има желание, да се включи в тази благородна инициатива и да дари кръв“, призова кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Българин плати над 2 милиона евро за вилата на легендарна телевизионна звезда
08:51 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
21:34 / 04.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
