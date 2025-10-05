ЗАРЕЖДАНЕ...
|Район "Южен" и РЦТХ – Пловдив със съвместна акция по кръводаряване
Акцията "Бъди силен, дари кръв!“ ще се проведе на 8 октомври между 9:00 и 13:00 часа в сградата на районното кметство.
"Няма по-велико дело от това да се помогне на човек в нужда. Нека всеки, който може и има желание, да се включи в тази благородна инициатива и да дари кръв“, призова кметът на район "Южен“ Атанас Кунчев.
Още новини от Новини от Пловдив:
В центъра на Пловдив се руши емблематичен блок
19:12 / 05.10.2025
Ансамбъл "СООК" гостува в Пловдив с уникален кросоувър концерт
19:00 / 05.10.2025
Доброволци от Пловдив са на терен след стихията в Елените
16:48 / 05.10.2025
Жители от центъра на Пловдив в безпомощна борба с отпадъците
16:44 / 05.10.2025
Най-старата певческа формация у нас изнесе концерт в Брюксел
20:38 / 05.10.2025
Пловдив стана първият български град, който е домакин на най-маща...
15:40 / 05.10.2025
Честито, Ивайло Захариев!
21:20 / 04.10.2025
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
15:15 / 03.10.2025
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
16:51 / 03.10.2025
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
09:46 / 03.10.2025
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
17:14 / 03.10.2025
