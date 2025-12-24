ИЗПРАТИ НОВИНА
Район "Северен": Махаме незаконни постройки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:11
© Facebook
На територията на район "Северен“ продължават дейностите по премахване на незаконни постройки и изоставени сгради, съобщи кметът Венцислава Любенова.

Целта е подобряване на градската среда, повишаване на сигурността и по-добро качество на живот за жителите на района.

Премахнатите постройки се намират на бул. "България“- незаконна сграда с двор, на ул. "Лагода" 17 - метална кухня, на ул. "Никола Войновски" – премахната е опасна ограда, на ул. "Напредък" 44 - незаконен строеж към съществуваща сграда, на бул. "Дунав" 204 - метална конструкция в междублоково пространство.

"Всеки жител на района е длъжен да се съобразява с разпоредбите на закона. Няма да толерираме никой, който нарушава разпоредбите“, коментира Любенова.

Район "Северен“ продължава да работи в насока за безопасна и подредена среда.


