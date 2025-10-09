ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Район "Източен" отбеляза Световния ден за защита на животните
С цел насърчаване на по-добрата грижа и опазване на природата след разходка с домашни любимци, в района бяха поставени нови информационни табели, напомнящи на стопаните да почистват след домашните си любимци и да поддържат чиста градската среда. Табелите са осигурени от Община Пловдив. Също така нови табели има поставени и на трите кучешки площадки в район "Източен".
Ако искате да отглеждате с грижа и любов домашен любимец, може да посетите ОП "Зооветеринарен комплекс Пловдив" и да осиновите кученце, сподели Емил Русинов.
Световният ден за защита на животните се отбелязва всяка година на 4 октомври. Целта му е да насърчи уважението към всички живи същества и да повиши обществената чувствителност към тяхното опазване.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
В Пловдив и още два града е най-топло
15:47 / 09.10.2025
Пуснаха на свобода трима, отглеждали марихуана, единият се оказа ...
16:39 / 09.10.2025
Недоволни родители и учители написаха писмо до кмета на Пловдив
14:35 / 09.10.2025
Иван, обвинен за смъртта на съсед, лично се обадил на 112
16:29 / 09.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други...
13:41 / 09.10.2025
Компании на лов за служители в Пловдив
12:55 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юксел Кадриев вече е напълно нов човек
09:26 / 07.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:39 / 07.10.2025
Перлата на Мраморно море е новият хит сред българите
09:28 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS