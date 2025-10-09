ИЗПРАТИ НОВИНА
Район "Източен" отбеляза Световния ден за защита на животните
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:22
©
По повод Световния ден за защита на животните – 4 октомври, кметът на район "Източен“ Емил Русинов награди пет от стопаните на домашни любимци, които са регистрирани от началото на годината. Печелившите бяха изтеглени чрез томбола, а подаръците включваха комплект за домашен любимец с аксесоари за разходка. 

С цел насърчаване на по-добрата грижа и опазване на природата след разходка с домашни любимци, в района бяха поставени нови информационни табели, напомнящи на стопаните да почистват след домашните си любимци и да поддържат чиста градската среда. Табелите са осигурени от Община Пловдив. Също така нови табели има поставени и на трите кучешки площадки в район "Източен". 

Ако  искате да отглеждате с грижа и любов домашен любимец, може да посетите ОП "Зооветеринарен комплекс Пловдив" и да осиновите кученце, сподели Емил Русинов

Световният ден за защита на животните се отбелязва всяка година на 4 октомври. Целта му е да насърчи уважението към всички живи същества и да повиши обществената чувствителност към тяхното опазване.







