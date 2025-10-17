Район "Централен" се включва в акция по кръводаряване 

© Днес от 9 до 13 часа пред сградата на район "Централен“ ще се състои акция по кръводаряване. Тя се организира от Районния център за трансфузионна хематология в Пловдив и е под мотото "Дари кръв-спаси живот“.



От кръвния център напомнят, че желаещите да дарят кръв трябва да са на възраст между 18 и 65 години. Препоръчително е преди кръводаряването да са се подкрепили с лека храна и да се хидратират с минимум 500 мл течности. Процедурата трае не повече от 10 минути.



"Дари кръв-спаси живот!“