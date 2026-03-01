Днес от 11 часа Градската градина на ул. "Христо Г. Данов" ще се превърне в сцена на пъстър пролетен празник.Децата ще посрещнат Баба Марта с песни и танци, а концертната програма ще се редува с весели игри, състезания и творчески предизвикателства. Малките участници ще могат да жонглират с кълбета прежда, да усукват мартенички, да създават "живи картини" и да се включат в още много изненади.В празника ще се включат 16 детски градини от Община Пловдив, чиито възпитаници участваха в конкурсите за рисунка на тема "1 март" и за най-красива мартеница, организирани от район "Централен". Техните творби ще бъдат подредени в пъстра изложба по алеите на парка.За всички желаещи ще работят творчески ателиета, в които деца и родители могат заедно да изработят мартенички и рисунки - за участие в изложбата или за спомен от празника.Събитието ще завърши с награждаване на отличените участници, а най-активните ще получат грамоти и подаръци.Нека заедно превърнем белия лист в пролетна приказка, а усуканите прежди – в символ на здраве, надежда и ново начало!