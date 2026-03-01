ЗАРЕЖДАНЕ...
Район "Централен" кани деца и родители да посрещнат Баба Марта
©
Децата ще посрещнат Баба Марта с песни и танци, а концертната програма ще се редува с весели игри, състезания и творчески предизвикателства. Малките участници ще могат да жонглират с кълбета прежда, да усукват мартенички, да създават "живи картини" и да се включат в още много изненади.
В празника ще се включат 16 детски градини от Община Пловдив, чиито възпитаници участваха в конкурсите за рисунка на тема "1 март" и за най-красива мартеница, организирани от район "Централен". Техните творби ще бъдат подредени в пъстра изложба по алеите на парка.
За всички желаещи ще работят творчески ателиета, в които деца и родители могат заедно да изработят мартенички и рисунки - за участие в изложбата или за спомен от празника.
Събитието ще завърши с награждаване на отличените участници, а най-активните ще получат грамоти и подаръци.
Нека заедно превърнем белия лист в пролетна приказка, а усуканите прежди – в символ на здраве, надежда и ново начало!
Още от категорията
/
Директорът на Куклен театър - Пловдив: От служебното правителство очаквам активни действия за плащания
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
В Пловдив мезонет в недостроена сграда и гараж отиват за продан
21:29 / 28.02.2026
Увеличават щатните бройки в пловдивско общинско предприятие
19:29 / 28.02.2026
Община Пловдив обяви принудително отчуждаване на част от легендар...
19:24 / 28.02.2026
Не хвърлйте цели билетите от градския транспорт. Късайте ги!
19:14 / 28.02.2026
Ученици разпънаха червения килим за своя класен, запалиха димки и...
15:08 / 28.02.2026
Районен кмет разположи тежка техника, премахва "кално петно" в Пл...
13:45 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.