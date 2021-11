© Българите се измориха от избори, но чувстваме, че има вълна, която се обръща в посока на ГЕРБ-СДС и това го показват последните социологически проучвания - това заяви в студиото на Plovdiv24.bg Радомир Чолаков - трети в листата на коалиция "ГЕРБ - СДС" в 16 МИР Пловдив град.



Намираме се в безпрецедентна ситуация, в която служебното правителство е най-активният участник в предизборната кампания, коментира той.



Чолаков смята, че до края на седмицата ЦИК ще се произнесе да се броят ли контролните разписки от машините. Изненадан е от изявлението на протестните партии, че не вярват на около 120-140 хиляди българи, ангажирани в изборния процес, но трябва да се вярва на четири-пет души, които, както междувременно стана ясно, стоят зад машините и които са свързани със служебното правителство и президента Румен Радев. "Виждаме докъде води президентската република - то е криза след криза, а и властта губи авторитет, от което страдат всички" - каза юристът.



Радомир Чолаков е убеден, че ГЕРБ-СДС ще участва в управлението на страната и ще предложи такъв състав на кабинета, за личностите в който няма да може да се каже "не": "Народът казва, че иска ГЕРБ да бъде първа политическа сила в следващия парламент, но и че искат и партньори, които да балансират и контролират".



Кандидатът за депутат коментира в интервюто с кои политически сили ГЕРБ има допирни точки. Той посочи, че с "Демократична България" са от едно политическо семейство, но призова Христо Иванов да каже какво лошо е видял от ГЕРБ, при положение, че му е била дадена възможност като вицепремиер да направи съдебна реформа.



Според него, Кирил Петков и Асен Василев се държат изключително арогантно. Потресен е от изявленията от типа: "Ние сме the best, ние сме най-добрите. Аз ставам министър-председател, моят партньор става министър на финансите, нареждаме министерството, правим реформата. One, two, three, глей си работата... Някакви такива американски хватки, които са по-скоро смешни".



Правителствата на ГЕРБ оставиха повече, отколкото завариха, заяви Чолаков и припомня, че от 2009 г. насам държава бавно и полека се изправя на крака - строи се, няма нито едно населено място, което да не изглежда по-добре. "Това е най-важното за едно управление - да оставиш повече. отколкото си заварил" - убеден е той.



Смята, че е от изключителна важност кой ще бъде следващият президент, за да се сложи край на безпрецедентната политическа криза. "Ако следващият президент се казва Анастас Герджиков, тази криза ще бъде прекратена веднага, защото той може да внесе здрав разум" - коментира Чолаков.



Кандидатът за народен представител не пести похвалите си за свършеното в Пловдив през последните десет години. "Пловдивчани трябва да са щастливи с града, в който живеят. Пловдив е най-бурно развиващият се град в България и това се дължи на първо място на последователната и целенасочена политика именно на партия ГЕРБ" - подчерта Радомир Чолаков.



