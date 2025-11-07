Първите неща на Пловдив, които продължават да пишат история

© Plovdiv24.bg Бъдещата музейна експозиция в Синята къща е с работно заглавие "Модерният Пловдив" и този модерен Пловдив ще се различава от своя фокус и подход от всички други експозиции в града. Това заяви в предаването "Цветовете на Пловдив" Ангел Янков, директор на Регионалния етнографски музей - Пловдив.



"Ще бъдат разгледани различните аспекти през призмата на културните и социални особености на хората, които са живели в града, ще се съсредоточим върху начина на живот, ежедневието, социалните отношения на старите пловдивчани, ще изследваме как тези аспекти са се променили под влияние на модернизацията. Защото, ако се тръгне от една историческа рамка, то разказът би трябвало да започне от средата още на XIX век, а финалът трябва да бъде отворен във времето. Защото градът остава жив и след нас, защото етнографията или етнологията не изследва само миналото, но и настоящето. Тук ще има една нова тема за града – градска среда, свързана с архитектурата и как се променя Пловдив през това време", добави Янков.



Той обясни, че в в тази експозиция ще бъде показана алафрангата като нов модел и начин на живота в Пловдив. Това е път от и към Европа. Ще бъдат разгледани характерните икономически отрасли в Пловдив в годините преди и след Освобождението. Появява се и нова тема - първата пивоварна в Пловдив, "Каменица" - първата българска търговска марка, тютюнът и ролята му за Пловдив, гъй като градът е един от големите тютюневи центрове.



"Не знам дали е известно, но в Пловдив са произведени първите пури в тютюневата фабрика "Орел", кварталът на тютюневите складове и до сега знаете колко се коментира. Но това може да бъде отразено като нова тема в историята, в етнографията, градската култура, защото ние съхраняваме в един от нашите фондове и колекции от търговски сандъци, които се вписват в темата. Кулинарната култура, новият бизнес в града, кафето. Неслучайно в приземния етаж идеята е да открием кафене в етнографски стил. Тук могат да се включат различни вещи, свързани с храненето, пиенето на кафе, новата мода на сладкарниците, интериора, посудата, храната. Пловдив има богата кулинарна традиция, която е повлияна от много различни култури. Могат да се представят не само традиционни рецепти, но и влиянията на модерните тенденции в храненето", поясни още Ангел Янков.



Ще бъде засегната и темата за търговците и първото Пловдивско изложение от 1892 година. Това, което става в Пловдив, е било бум, новото чудо. Там са били представени Едисоновият фонограф, шевните машини "Сингер", оръдията на Круп и електричеството. Първата крушка светва именно на Пловдивското изложение. Ще бъде показано още поща, телеграф, телефон, връзката със света и как тоя свят се превръща в едно малко село. От първия телефонен разговор, проведен пак в Източна Румелия и после първият междуградски разговор, направен със София, фотографията на Георги Данчов, зографи на братя Карастоянови, за да стигнем до магическия фенер - предшественик на кинематографа. Първо така са наричали киното.



"Тук смятаме, че може да се използват най-различни интерактивни технологии, мултимедии. Културата – това е тема, която не е застъпена в нито един музей в града в различните направления в изкуството. Тук стигаме до театър, музика, опера, изобразително изкуство, литература. Новите празници в Пловдив – не бива да пропускаме, че те се различават от традиционните празници. Говорим за европеизация на обществото, като се почне от баловете и вечеринките и се премине към изисканите тоалети, менюта. Музиката - следосвобожденска, на новоосвободената България. Развитието на музикалните инструменти, можем да представим шарманка и латерна - музикална кутия. Печатарството също е един от отраслите, с които Пловдив е водещ. Домът не бива да се забравя. В началото на ХХ век, особено след войните, Пловдив е градът на сецесиона, на лукса, стила артдеко също - часовници, сервизи, печки за отопление на газ , какво ли не още.Т.е. това трябва да бъде действена експозиция", добави още Янков.



Той обясни, че преди да преминат към подредбата на експозицията, за която има достатъчно материал в хранилищата, има доста неща, които трябва да се свършат. Те са свързани с реставрацията и консервацията на къщата. Тя няма никакво отопление и никаква климатизация.



"Пловдив има доста основания да се гордее, не само че е първи по много направления, но и развива нататък тези първи неща. Запазва си мястото. Неслучайно след Освобождението Пловдив е най-големият български град, макар че София е обявена за столица. Пловдив държи началото по народонаселението, но след това вече отстъпва. Етносите му също са нещо изключително интересно", разказа още директорът на Етнографския музей в Пловдив Ангел Янков.