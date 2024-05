Пълна програма за Деня на детето в Пловдив

© Програма за 1 юни - Ден на детето:



Държавен куклен театър Пловдив:



Гледайте любими спектакли и вижте на живо избрани рисунки от онлайн конкурсите ни през годината. По повод най-усмихнатия ден билетите ни са на специална, празнична цена.



С четири спектакъла Държавен куклен театър - Пловдив ще отбележи Деня на детето тази година. Очакваме малчуганите и техните близки през целия ден, за да споделим радостта и вълненията на детството! За малките ни зрители ще се играе "Косе Босе", а за всички пораснали деца над 6 години - "Малкият принц". Програмата ни за деня:



"Косе Босе" - 10:30 ч.



"Косе Босе" - 11:45 ч.



"Малкият принц" - 17:00 ч.



"Малкият принц" - 19:00 ч.



Във фоайето на театъра на 1-ви юни ще бъдат изложени и избрани рисунки от четирите издания на Онлайн конкурс за рисунка, който провеждахме от началото на годината. По този начин празнуваме неизчерпаемото детско въображение и благодарим на участниците, че ни разкриха своя безспорен талант! Освен рисунките, които станаха официална визия на нашите месечни програми и афиши, ще видите и селекция от петдесет творби, получени в рамките на конкурса.



Освен на сцената на театъра, ще можете да ни гледате и в парк "Моливчетата" в р-н Северен. Спектакълът е любимата образователна приказка за зъбките "Чук и Пук", часът - 13:00 ч.



А най-новият ни спектакъл "Храбрият дървар" ще зарадва децата във Велико Търново като откриващо събитите на Международния куклено-театрален фестивал "Лято, кукли и приятели" в 11:00 ч.



Народна библиотека “Иван Вазов“:



На 1 и 2 юни 2024 година в град Пловдив, от 10.00 до 16.00 ч. ще се проведе поредното издание на Детски фестивал на знанието и движението -,,Пловдив-2024“.



Организаторите- Народна библиотека ,,Иван Вазов“- Пловдив и ,,Асоциация за социална, здравна и правна помощ“, Клуб за планинско- приложни спортове ,,АГАРТА“-Пловдив и партньорите: Съвместно командване на специалните операции - Пловдив, ОД МВР - Пловдив, РД ПБЗН-Пловдив Първа районна служба, Алпийски клуб - Пловдив, Пещерен клуб Стринава - Дряново, Пещерен клуб - Казанлък, Българска федерация по спелеология, Сдружение Аварийно спасяване-Пловдив, Асоциация на родителите на деца с увреден слух ,,АРДУС“, Пещерен клуб Ъндърграунд - София, Пещерен клуб Джендема – Пловдив, Българска федерация по спелеология, Катедра ,,Въздушен транспорт“ при Технически университет – София, Книжарница ,,Мечо пух“, Асоциация Българска детска книга, Фабрика ,,Ден и Нощ“, Компания за бутилиране на минерална вода ,,Михалково“, ,,Хъс естейт“ ООД Ви канят, да посетите и участвате с Вашите деца в демонстрации и много интересни събития.



Програма:



● Откриване в10.00 часа с представители на организаторите и участниците, (открит брифинг-представяне на събитието до сградата на Библиотеката.



● Скално катерене – на хълм ,,Бунарджика“, до храм ,,Св.Св. Петър и Павел“ -Пловдив (осигурено e оборудване).



● Катерене по алпийски способ по фасадата на Библиотека ,,Иван Вазов“- Пловдив, (осигурено e оборудване).



● Експониране на оборудване, демонстрации и занимания по ориентиране от Съвместното командване на специалните операции – Пловдив, до ,,Виенски павилион“ - Градска градина, град Пловдив.



● Рисуване върху платно на статив, до чешмата, до езерото в Градска градина, Пловдив.



● Демонстрации за спасяване, помощ на пострадали, техника и оборудване с Първата офроуд линейка, на алеята до Библиотеката и ,,Пеещи фонтани“, Градска градина, Пловдив.



● Демонстрации на оборудване и екипировка от Регионална дирекция ,,Пожарна безопасност и защита на населението“ - Първа районна служба-Пловдив, алеята до Библиотеката и ,,Пеещи фонтани“, Градска градина.



● Демонстрации на пещерно оборудване и практически съвети от представители на пещерен клуб при Българска федерация по спелеология, алея до ,,Пеещи фонтани“, Градска градина , Пловдив



● Демонстрации и експониране на снаряжение, сили и средства от ,,Специализирани полицейски сили“ при ОД МВР-Пловдив, алея до ,,Пеещи фонтани“, Градска градина, Пловдив.



● Демонстрации със следови кучета за откриване на наркотични и взривни вещества. Само на 01.06.2024 от 11.00 часа, алея до Главната пешеходна улица / до ДНА/, Градска градина, Пловдив



● Демонстрации и съвети от сектор ,,Пътна полиция“- Пловдив на мобилната преносима площадка – кръстовище, за безопасно поведение, регулиране на движението с регулировчик, управление на тротинетки и велосипеди, безопасно пресичане, на алеята до ,,Пеещи фонтани“, до ул.,,Велико Търново“.



● Демонстрации от Технически университет - София, Катедра ,,Въздушен транспорт“ на авиационен тренажор. Предоставяне възможност на децата да управляват различна авиотехника - самолет, хеликоптер, дрон чрез тренажора. Място: сградата на Библиотека ,,Иван Вазов“- Пловдив.



● Мини базар на книги и беседи на тема ,,Как да подбираме и четем книгите за децата“, срещи с автора на ,, Повелителят на щъркелите“, 11,30 ч. сграда на Библиотека ,,Иван Вазов“-Пловдив.



За подкрепа и сила, ще има кексчета и забавления с маймунката ,, Мънки“…и много други изненади! Заповядайте с Вашите деца, за да си припомним връзката между знанията от книгите и практическите умения. Безопасно поведение и опазване на околната среда, съчетано с активен спорт и движение.



Възможни са промени и размествания при непредвидени обстоятелства!



Регионален исторически музей Пловдив



Регионален исторически музей – Пловдив кани на арт работилница по случай Деня на детето! Заповядайте на 1-ви юни в прекрасната градина на Kъща музей "Христо Г. Данов“ от 11:00 часа, където ви очакват множество забавления и творчески дейности за всички малчугани и техните родители.



Програмата включва: Четене на детски книжки, предоставени от нашия партньор ИК "Хермес". Изработване и илюстриране на своя собствена книжка. Весели игри на открито и още изненади...



Тази седмица сме подготвили и творческо предизвикателство за родителите! Елате да отпразнуваме заедно този специален ден с много смях, творчество и игри! Работилницата е подходяща за деца над 6 години, с придружител. Продължителност – 2 часа. Цена: 15 лв. (включва необходимите материали). Арт работилницата започва в: 11:00 ч. Записване на тел: 032 629405. Музеят се намира в началото на Стария град, близо до площад "Джумая“, на ул. "Митрополит Паисий“ № 2



Градска художествена галерия



Всички сгради на Градската художествена галерия ще работят с вход свободен за посетители до 18 годишна възраст!



Регионален археологически музей



10:00 ч. – 13:00 ч., Пространството пред РАМ – Пловдив - "АрхИграй! Навън



През 2024 г., археологическият музей в Пловдив, за първи път в своята дългогодишна история, посвещава целия месец юни на децата. Събитията от програмата започват на 1 юни, когато в пространството пред музея ще свържем минало и настояще по най-забавния начин – чрез игри. Децата ще могат да научат игрите, на които са играли нашите предци, а възрастните ще насърчим да споделят тези, които те самите си спомнят. Ако пазите своите джамини и ластик – носете ги! Безплатно



През целия месец юни РАМ – Пловдив – "Оцвети миналото“.



В специално създадени занимателни кътове в археологическия музей, посетителите от всички възрасти ще могат да се позабавляват, докато разглеждат залите. Те ще имат възможност сами да претворят чудните цветове на разнообразни изображения от отминали епохи или пък да създадат свой, разноцветен вариант на миналото!



След заплащане на вход за музея



Регионален етнографски музей



На 1 юни, Ден на детето, Регионален етнографски музей – Пловдив отваря вратите си с безплатен вход за всички ученици!



За малките ни гости сме подготвили специални работни листове със забавни и образователни задачи. Нека заедно открием вълшебния свят на нашите традиции и се потопим в магията на историята!



Очакваме ви с нетърпение!



Дата: 1 юни Работно време: 09:00 - 18:00



Регионален Природонаучен музей



В Деня на детето - 1юни (събота) в 17.30 часа ви очакваме на площада пред Община Пловдив за вълшебно лято! Приготвили сме Ви доста интересна викторина, свързана с животни от експозицията на музея. Избраните участници ще получат много награди.



Аглика Панайотова и Синем Мехмедали от музея ще "изпитат" всички престрашили се и ще раздадат награди с помощта на младия им асистент Ники Лесов.



ОИ "Старинен Пловдив“



Празник на детето в Стария град:



1 юни 2024 г. от 10.30 до 12.30 ч., Къща на Верен Стамболян – творческа детска работилница, подходяща за деца над 8 години;



1 юни 2024 г. от 11.00 до 14.00 ч., Балабанова къща – откриване на изложба от 11.00 ч. и детска арт работилница от 11.30 до 14.00 ч.;



Ще бъдат представени творби на ученици от 8. клас от НХГ "Цанко Лавренов“, създадени през настоящата учебна година с напътствията на преподавателите Зина Жекова, Илиана Манукова и Кети Георгиева. Изложбата може да бъде видяна до 9 юни;



1 юни 2024 г. от 16.00 до 17.30 ч., Късноантична сграда "Ирини“ в подлез "Археологически“ – поетичен рецитал и приказно представление "Спящата красавица“ по мотиви от творби на Братя Грим. Участват ученици от 1. до 9. клас от СУ "Св. Патриарх Евтимий“ – Пловдив, възпитаници на Училище за таланти;



1 юни 2024 г. от 17.30 до 18.30, Балабанова къща – детски концерт.



Концерт на деца от класовете по пиано на Елиза Агасян, по китара на Дайана Рачева и по блокфлейта на Илка Пенчева към Къща за музикални вълшебства "Дивизи“;



1 юни 2024 г. от 18.30 ч., Римски стадион – голям детски концерт ALL THAT JAZZ FOR KIDS с Вeнци Благоев Jazztet, със специалното участие на Светлина Христова – вокал, и нейни ученици. Концертът е част от пролетното издание на XV Международен фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща“ в рамките на Празник на детето в Стария град; XV Международен фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща" се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2024 година.



1 и 2 юни 2024 г. от 10:00 до 18:00 ч., Къща на д-р Стоян Чомаков (постоянна експозиция на Златю Бояджиев) на ул. "Съборна“ 18 в Стария град на Пловдив – Панорама на детското и младежко творчество на Сдружение "Духовно огледало“ с експозиции, творчески и музикални ателиета на талантливи деца и младежи от цялата страна; "Панорама на детското и младежко творчество – Шедьоврите на Златю Бояджиев, през детските очи - 2024" се осъществява с подкрепата на община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2024 година.



Програма:



1 юни



11.00 ч. – Официално откриване и концерт на детска формация “Джуниър бенд" с деца от 1. до 4. клас



11.30 – 18.30 ч. - концерти и музикална програма с участието на деца от детска градина “Брезичка" - София, творчески ателиета и изложби на открито



18.00 – 20.00 ч. - музикално дефиле на младежка и детска формации на “Джуниър бенд"



Начална точка на дефилето:



Постоянна експозиция “Златю Бояджиев" - ул. “Съборна" №18



Трасе на дефилето - ул. “Съборна", ул. “Райко Даскалов", площад “Римски стадион", ул. “Княз Александър I Батенберг", район “Капана" и обратно.



2 юни



10.00 – 13.00 ч. - Концерти, творчески ателиета и изложби на открито



"Панорама на детското и младежко творчество – Шедьоврите на Златю Бояджиев, през детските очи - 2024" се осъществява с подкрепата на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2024 година. Събитието се провежда в рамките на Празник на детето в Стария град 2024.



2 юни 2024 г. от 11.00 до 14.00 ч., Малка базилика от Филипопол – Арт работилница "Мозайка“.



Всички събития са с вход свободен!



Район "Южен"



Международния ден на детето ще бъде отбелязан на 1-ви юни / събота/ в парк "Бели Брези“ от 11.00 часа с детски празник, като част от Културния календар на Район "Южен“. Предвидено е участието на детски школи. Събитието ще открият гвардейците на ДГ "Мая“. За всички деца ще има клоун, много изненади и занимателни игри.



Район "Източен"



31.05.2024 г. /петък/ - "Не си търси белята" на Държавен куклен театър - Пловдив локация: парк "Каменица" /на сцената/ от 17:00 ч. На децата ще раздаваме балони.



Район "Западен"



Изложба на домашни любимци, 1 юни и Детски здравни къщи - три дни, посветени на децата



Екипът на район "Западен" ви кани в парк "Ружа“, където в три последователни дни ви очакват незабравими емоции.



Изложба "Моят любимец“ – 31 май



17:30 ч. – 19:00 ч.



Изложбата се организира от район "Западен“ съвместно с д-р Костадин Шанков на алеята пред Bash Dog Bakery.



На нея децата ще представят любимите си кучета и котки, с които съжителстват, но и ще покажат любовта си към тях. Публиката и участниците ще получат и полезни съвети как да се грижат за своите домашни любимци.



Заедно ще почетем книжки и ще рисуваме, а любознателните деца ще се включат в забавна викторина. За всеки ще има награда и грамота.



Добре дошли са всякакви домашни любимци. Молим родителите да придружат децата, които ще представят животните.



1 юни – Ден на детето



10:00 ч. – 13:00 ч.



Заповядайте в парк "Ружа" на пространството пред фитнес клуб Hammer Gym. За вашите деца сме подготвили:



- Спортни и забавни игри с аниматори



- Рисуване с боички, пастели, моливи, тебешири – темата ще е "Моят Първи юни“



- Оцветяване на дървени свещници и саксии, гипсови фигури



- Рисуване на лица – вълшебници ще преобразят лицата на децата, които ще се превърнат в приказни герои



- Как да засадим цветя? - урок от Divna Botanica



- Детска дискотека



2 юни – проект "Детски здравни къщи“



10:00 ч. – 15:00 ч.



В неделя АДРА България и екипът на район "Западен“ ще проведат едно много интересно събитие, на което децата (6-12 г.) ще научат как да живеят по-здравословно. Ще ангажираме техните сетива и чрез игри и преживявания те ще повишат своята здравна култура и ще подобрят хигиенните си навици. Те ще посетят 8 тематични къщи. Двучасовата програма обхваща няколко модула, които представляват основни здравни теми - въздух, вода, храна, почивка, движение, зависимости, слънчева светлина и психично здраве.



Освен че изявата ще зареди децата с много позитивно настроение, тя ще има и образователен характер. Активностите ще бъдат ръководени от квалифициран медицински персонал, детски учители и ръководители от клуб "Приключенец".



Район "Северен"



Парк "Моливчетата“



11:00 - Откриване от Кмета на район "Северен“. Следват:



· Минифутбол



· Рисуване



· Презентация за правилно измиване на зъби



· Дърпане на въже



· Анимация



12:00 – Клоунада с участието на Иво Иванов (Клоуна Кени)



13:00 – "Чук и Пук“ Представление от Детски куклен театър- Пловдив



13:400 – Детска дискотека



Много усмивки и награди



Място: НЧ "Проф. Кирил Дженев-2018" ул. Филипово 7



/пред читалището/



11:00ч. - "Театър за деца"- представление от пътуващ театър "Елени"



12:00ч.- Рисуване на тема "Какъв искам да стана, когато порасна?"



Район "Централен"



Фондация "За нашите деца“ в партньорство с Консултантско бюро Напредък- 7 и район “Централен“, община Пловдив, канят децата на Пловдив на празник, посветен на 1 юни.



От 10:00 до 12:00 ч. в градината на ул. "Христо Г. Данов“ усмихнати аниматори ще забавляват малчуганите със зумба, куп весели игри и арт работилнички. И за да имат всички хубав спомен от Деня на детето на разположение ще е ситуирана и фотобудка за весели снимки.